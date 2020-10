BR und WDR nutzen Flow von Xebris

Xebris konnte mit dem BR und jüngst auch mit dem WDR neue Kunden für das Web-basierte Tool »Flow« gewinnen. Damit produzieren die Broadcaster nun die Verkehrsnachrichten ihrer Wellen.

Seit Juni wirkt Michael Schüller als Teilhaber bei der Wiener Firma Xebris im strategischen Management mit und ist begeistert von den Produkten des Unternehmens. Ursprünglich beschäftigte sich Xebris ausschließlich mit dem Management von Verkehrsdaten. Daraus sind mehrere Produkte gewachsen, von denen das Verkehrsredaktionssystem Flow speziell auf die Broadcastwelt zugeschnitten ist.

Flow erlaubt es Redaktionen, Verkehrsnachrichten mit einem stark automatisierten Workflow zu produzieren. Die Daten hierfür bezieht Flow aus Xebris Tex, das die Basis des Xebris-Produktportfolios bildet. Der Fokus von Tex liegt auf der Erfassung, Aggregation, Anreicherung und Verteilung von Verkehrs- und Störungsinformationen. Flow ist letztlich eine Erweiterung von Tex mit radiospezifischen Workflows.

Die Broadcast-Kunden von Xebris heben hervor, dass Flow sehr intuitiv zu bedienen sei. Auch ohne eine umfassende Schulung erkläre sich das System nahezu selbst, zudem sorge eine hohe Automatisierung dafür, dass beispielsweise der Autopilot nachts Stau- und Umfallmeldungen automatisch importiere – mit Minutenangaben über den Zeitverlust. So sei es möglich, Verkehrsnachrichten deutlich schneller und einfacher zu produzieren – unabhängig davon, ob nun einzelne Redakteure oder ganze Teams daran arbeiten.

Michael Schüller erklärt das Besondere des Systems so: »Flow ist ein Produkt, das viele Kunden lieben, weil es so einfach ist und weil es sofort einen Mehrwert bietet. Dass es als SaaS-Modell verfügbar ist, ermöglicht den sofortigen Einsatz – auch ohne hohe Anfangsinvestitionen.«

Der BR ist einer der ersten Xebris-Referenzkunden in Deutschland, erläutert Michael Tremmel, Geschäftsführer Xebris Solutions. Gemeinsam mit dem Sender habe man Flow sukzessive weiterentwickelt. Er betont, dass sich das Web-basierte System in ganz verschiedene Workflows integrieren lasse. »Redaktionen können also auf unterschiedlichste Weise arbeiten, wenn sie Flow nutzen – hier gibt es keine Einschränkungen.«

Mit der Einführung von Flow beim WDR habe man dieser Tage einen wichtigen Meilenstein erreicht, ergänzt Schüller, der bei Xebris als Partner die strategische Geschäftsentwicklung verantwortet. Er baut derzeit eine Xebris-Niederlassung in Deutschland auf und verspricht weitere Produktinnovationen.

