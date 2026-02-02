Branche, Broadcast: 02.02.2026

WDR Fernsehen wird technisch aus Baden-Baden ausgespielt

Das WDR Fernsehen wird ab sofort technisch zentral aus dem SWR Funkhaus in Baden-Baden ausgespielt.

Der Sender schließt sich damit der »ARD-Sendeabwicklung Süd« an, über die neben SWR und WDR auch BR, HR und SR gesendet werden. Die redaktionelle Verantwortung für das Programm im WDR Fernsehen liegt weiterhin komplett beim WDR.

©WDR/Annika Fußwinkel
WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: »Die gemeinsame Sendeabwicklung ist extrem effizient und ermöglicht uns in der ARD Einsparungen in Millionenhöhe. Mit der gezielten Kooperation sichern wir höchste technische Qualität und gewinnen gleichzeitig Ressourcen für unsere digitalen Angebote.«

@SWR, Gärtner
Kai Gniffke, SWR-Intendant:

Die zentrale technische Ausspielung ist softwarebasiert und erfolgt im 24/7-Betrieb. Sie ersetzt frühere dezentrale Lösungen und ist Teil der ARD-Strukturreform.

Kai Gniffke, SWR-Intendant: »Die Sendeabwicklung Süd-West ist eine Erfolgsgeschichte und Beleg für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der ARD. Wir bündeln an dieser Stelle unter dem Dach des SWR Aufgaben nach dem Prinzip ‘Einer-für-alle’.«

