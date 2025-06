LA Clippers nutzen Grass Valley IP-Mischer

Grass Valley liefert 2110-IP-4K-Mischer für das neue Produktionszentrum im Intuit Dome, der neuen Spielstätte der LA Clippers Basketballer.

Grass Valley hat einen Vertrag über die Bereitstellung vollständig native 2110-IP-4K-Mischersysteme“ für den Intuit Dome, die neue Heimstätte der LA Clippers, geschlossen. Diese Installation wurde durch den langjährigen Grass Valley-Partner BeckTV ermöglicht.







Der Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien, wurde für die Saison 2024-25 eröffnet und ist ein besonderes Ziel für Basketball und Live-Unterhaltung. Die als technologisch fortschrittlichste Arena der USA konzipierte Spielstätte benötigte eine moderne IP-Produktionsinfrastruktur, um den Basketball der Clippers, Konzerte und andere Live-Veranstaltungen zu unterstützen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, lieferte Grass Valley drei vollständig native 2110 IP-Switcher-Systeme, die alle mit Kayenne-Bedienfeldern der Spitzenklasse kombiniert sind. Diese Systeme dienen als Herzstück der Produktion in drei verschiedenen Regieräumen und gewährleisten einen nahtlosen Betrieb für Dutzende von Operatoren, die an einer Vielzahl von hochkarätigen Veranstaltungen arbeiten.

»Wir brauchten eine Lösung, die kompromissloses IP-2110-Switching für alle Produktionen von Intuit Dome bieten konnte, und Grass Valley hat uns genau das geliefert«, so Brock Raum, Senior Engineer bei BeckTV. »Die Benutzerfreundlichkeit der Kayenne-Panels stellt sicher, dass die Operatoren nahtlos zwischen den Regien wechseln können, was bei einem Veranstaltungsort dieser Größenordnung unerlässlich ist.«

Um Intuit Dome zum modernsten Veranstaltungsort des Landes zu machen, empfahl der Integrationspartner BeckTV die Lösungen von Grass Valley als echte, native 2110-IP-4K-Full-Raster-Switcher, die in der Lage sind, die erforderliche Flexibilität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für die Produktionsabläufe der Sportstätte zu bieten.

Darüber hinaus gewährleistete die Zusammenarbeit mit BeckTV, einem erstklassigen Partner von Grass Valley, einen nahtlosen Integrationsprozess.

»Dieser Einsatz in Zusammenarbeit mit unserem vertrauenswürdigen Partner BeckTV unterstreicht die Führungsrolle von Grass Valley bei großen Veranstaltungsorten und Spitzensportproduktionen«, so Alex Keighley, Sr. VP of Sales for North America bei Grass Valley. »Da immer mehr Veranstaltungsorte auf vollständig IP-basierte Workflows umsteigen, setzt Grass Valley weiterhin den Standard für Innovation und Leistung in der Live-Event-Produktion.«