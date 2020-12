Kay Dammholz wird Berater von Gravity Media

Der Sportmedienprofi Kay Dammholz soll Gravity Media in Deutschland und Europa beraten.

Kay Dammholz soll an der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Gravity Media in Deutschland und anderen europäischen Märkten arbeiten. Er wird Ed Tischler, Managing Director für Gravity Media in Großbritannien und Europa, und Steve Norris, Director of Production & Content für Gravity Media, unterstützen.

Seine Erfahrung in der Sportübertragung und in der Zusammenarbeit mit Sportverbänden sollen Gravity Media helfen, bei der Verjüngung der Branche im Jahr 2021 an vorderster Front dabei zu sein.

Steve Norris, Director of Production & Content bei Gravity Media, kommentiert: »Kay Dammholz bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung und ausgezeichnete internationale Kontakte mit, um Gravity Media in Deutschland und dem restlichen Kontinentaleuropa als marktführenden Anbieter von komplexen Live-Broadcast Facilities und Production Services für Content-Eigentümer, -Ersteller und -Vertreiber zu entwickeln.«

Der Wirtschaftswissenschaftler Dammholz war bei Sportmarketing-Agenturen wie ISL/Challenge, Sportfive und Kentaro tätig, bevor er von 2008 bis 2016 als Vice President Sales bei DFL Sports Enterprises für den internationalen Medienrechteverkauf der Bundesliga verantwortlich war. Zuletzt war Kay Dammholz als Managing Director Rights & Distribution (DACH) an der Entwicklung des Sport-Streaming-Anbieters DAZN beteiligt.

Kay Dammholz sagt: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ed und Steve, um die Präsenz von Gravity Media in ganz Europa weiter zu entwickeln und auszubauen. Gemeinsam werden wir Business Cases identifizieren und Produktions- und Content-Lösungen für Broadcaster, Rechteinhaber und andere Akteure im Sportmedienspektrum definieren und anbieten.«