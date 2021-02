Arri Lighting verstärkt Produktmanagement

Markus Klüsener als Senior Product Manager Lighting und Dan Reed als Product Manager Lighting Products, Network and Software Control verstärken Arri Lighting.

Arri Lighting, der auf Beleuchtungssysteme spezialisierte Geschäftsbereich der Arri Gruppe, hat zwei neue Mitarbeiter an Bord geholt: Markus Klüsener als Senior Product Manager Lighting und Dan Reed als Product Manager Lighting Products, Network and Software Control.

Das Produkt-Management-Team von Arri Lighting wird künftig international aufgestellt und global agieren: Markus Klüsener soll von Dänemark und Deutschland aus die nächste Generation von Arris LED-Scheinwerfern definieren – inklusive Hardware, Software und Zubehör. Dan Reed wird von den USA bei Arri Inc. in Burbank aus arbeiten und sich auf die weitere Integration neuer Technologietrends wie Virtual Reality und virtuelle Aufnahmetechniken ins Arri-Portfolio konzentrieren.

Gemeinsam mit Florian Bloch, Head of Product Management, werden Klüsener und Reed eng mit dem Team in Deutschland zusammenarbeiten, um Beleuchtungsquellen und -technologien weiterzuentwickeln, Betatests zu koordinieren, Marktforschung zu betreiben sowie Kundenanforderungen in Produkte und Lösungen zu integrieren.

Sowohl Markus Klüsener als auch Dan Reed sollen eine zentrale Rolle bei der Planung, Entwicklung, Einführung und dem Life-Cycle-Management neuer Produkte von Arri Lighting spielen. Dabei werden sie sich nicht nur auf technische Aspekte und Funktionen fokussieren, sondern auch auf die aktive Unterstützung der Kunden mit Kreativität und effizienteren Workflows.

Markus Klüsener blickt auf langjährige Expertise bei LED-Leuchten zurück. Nach seinen ersten Schritten in der Branche als Lichttechniker folgten Abschlüsse als staatlich geprüfter Veranstaltungstechniker sowie als Meister für Veranstaltungstechnik mit Schwerpunkt Beleuchtung. Als freiberuflicher Lichttechniker, Programmierer und Lighting Director bei diversen nationalen und internationalen Projekten sammelte er weiteres Anwendungswissen und arbeitete außerdem als Trainer für Martin Professional. Dort begann 2009 seine Karriere als Produkt- und Anwendungsspezialist. Nach seinem Wechsel in die Firmenzentrale von Martin by Harman in Dänemark übernahm Markus Klüsener 2014 die Rolle als verantwortlicher Product Manager für das Stage-Lighting-Portfolio und trieb mit Leidenschaft und Können die wichtigsten und innovativsten LED-Produkte des Unternehmens voran.

Dan Reed bringt über 20 Jahre Design-Erfahrung zu Arri Lighting. Nach seinem Bachelor of Arts an der California State Polytechnic University in Pomona begann er seine Karriere bei VariLite Production Services in Los Angeles, bevor er bei Full Flood als Associate Lighting Designer für Multi-Kamera-Live-Übertragungen, Preisverleihungen und spezielle Events tätig wurde. Dan Reed war weltweit als Lighting Director und Programmierer für die Entertainment-Industrie im Einsatz. Zuletzt leitete er die Installation eines neuen parkweiten Lichtsteuerungssystems für Global Village Carnaval in Dubai. Zu seinen jüngsten Broadcast-Designs gehören »First Responders Live« für Fox und das Studio-Grid-System für die Fullscreen Studios in Playa Vista, Kalifornien.