Generationswechsel bei Salzbrenner Media

COO Andreas Pater und CFO Markus Zuber übernehmen die Geschäftsleitung, Thomas und Wolfgang Salzbrenner konzentrieren sich auf Stage Tec, Geschäftsführer Manfred Nowak hat das Unternehmen Ende März 2021 verlassen.

Seit dem 19. April 2021 ist Andreas Pater als Chief Operating Officer (COO) bei Salzbrenner Media tätig. Er übernimmt dort gemeinsam mit Markus Zuber die Geschäftsleitung, der seinerseits seit dem 1. Januar 2021 Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsführung bei Salzbrenner Media ist. Sie sollen die Marktposition von Salzbrenner Media weiter ausbauen.

Die bisherigen Geschäftsführer, Thomas und Wolfgang Salzbrenner, wollen sich zukünftig auf den Ausbau des Kerngeschäfts der Firma Stage Tec konzentrieren. Geschäftsführer Manfred Nowak hat das Unternehmen Ende März 2021 verlassen.

Salzbrenner Media hat sich in knapp 60 Jahren als Generalunternehmer für herausfordernde Projekte in den Bereichen Theater & Oper, Parlamentsgebäude sowie bei komplexen maritimen Projekten mit innovativen und maßgeschneiderten medientechnischen Lösungen als feste Größe etabliert. Mit Andreas Pater und Markus Zuber übernimmt nun ein neues Team die Geschäftsleitung.

Pater baute zuvor die Innovationsabteilung bei Riedel Communications im Bereich Rental mit auf und war unter anderem rund zehn Jahre Gesellschafter-Geschäftsführer bei Gahrens + Battermann.

Neben der Optimierung der Geschäftsprozesse von Salzbrenner Media liegt sein Fokus auf der Sicherstellung und Stärkung der Innovationskraft des Unternehmens.

Markus Zuber, der in der Vergangenheit unter anderem bei Firmen wie Adidas sowie Landis+Gyr tätig war, verantwortete bis zu seiner Berufung in die Geschäftsleitung das Projektgeschäft von Salzbrenner Media als Kaufmännischer Leiter. Er soll für Wachstum sorgen.

»Wir danken Thomas und Wolfgang Salzbrenner für diese großartige Chance und das entgegengebrachte Vertrauen«, sagt Markus Zuber. »Für den Geschäftserfolg setzen wir auf das einzigartige Know-how unserer Kolleginnen und Kollegen. Darauf aufbauend werden wir unser digitales Leistungsportfolio mit leistungsfähigen Produkten und Lösungen deutlich erweitern«, so Zuber weiter.

»Salzbrenners DNA basiert seit jeher auf technischer Innovation und Ingenieurskunst in der Produktentwicklung sowie höchsten Qualitätsstandards bei der Projektplanung und -ausführung«, sagt Wolfgang Salzbrenner. »Andreas Pater und Markus Zuber stehen für all dies und bringen außerdem ein ausgeprägtes digitales und kaufmännisches Mindset mit. Wir sind davon überzeugt, mit beiden die ideale Nachfolge für den künftigen Unternehmenserfolg gefunden zu haben«, so Wolfgang Salzbrenner weiter.