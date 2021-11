Partner für die Produktion

Der Teltec Produktflyer 2021 bietet News zur Live-Produktion und neue Lösungen für die Bewegtbildproduktion.

Mehrmals im Jahr stellt Teltec in seinem Themen-Special die relevanten Technologien und Lösungen für alle Bewegtbildproduzenten in einer Publikation zusammen. Auch in dieser Ausgabe finden sich zahlreiche Neuheiten & Specials aus den Bereichen Kamera, Objektive, Stative, Licht und Audio sowie eine umfassende Sonderrubrik über Live-Produktion & NDI.

Für weiterführende Detailinformationen und Zubehör-Übersichten sind alle Produkte direkt mit dem Teltec Online-Shop verlinkt – hier gibt es weitere 20.000 Produkte von über 400 Herstellern für unterschiedlichste Anwendungen zu entdecken.

Soll es eine individuelle Produktionslösung sein? Teltec Produktexperten an acht Standorten in Deutschland und zwei Niederlassungen in Österreich finden gerne eine maßgeschneiderte Lösung – kompetent, herstellerunabhängig und mit flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten!

>> Teltec Produktflyer als ePaper oder PDF zum Downloaden.