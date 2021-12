TVN Live Production: Kartellamt stimmt zu

Das Bundeskartellamt stimmt der Fusion aus Livecast TV, HD Sat Communication und TVN Mobile zu.

Vor gut einem Monat hatten die Madsack Mediengruppe und die DFL-Tochtergesellschaft Sportcast angekündigt, ein AÜ-Joint-Venture gründen zu wollen (Meldung).

Da diese Fusion aber potenziell einen starken Einfluss auf den Wettbewerb im gesamten TV-Live-Übertragungsmarkt in Deutschland, besonders im Fußballbereich haben könnte, prüfte das Bundeskartellamt diesen Unternehmenszusammenschluss. Nun hat die Aufsichtsbehörde das Vorhaben geprüft und freigegeben.

Das Bundeskartellamt erlaubt also das Joint-Venture hinter denen letztlich als größte Partner die Madsack Mediengruppe und die DFL stehen.

Fusioniert werden die Livecast TV Produktion GmbH (eine Sportcast-Tochter, die wiederum eine DFL-Tochter ist), die TVN Mobile Production GmbH (eine Tochter der Madsack Mediengruppe) und die HD Sat Communication GmbH.

Das neue Joint-Venture wird den Namen TVN Live Production GmbH tragen. Am neuen Unternehmen werden TVN/Madsack 65 und Sportcast/DFL 35 Prozent halten.

Die operative Führung des Unternehmens liegt bei Markus Osthaus, der weiterhin auch Geschäftsführer der TVN Group insgesamt bleibt.

Zu weiteren Geschäftsführern der TVN Live Production GmbH werden Frank Hähnel, Vorsitzender der Geschäftsführung der TVN Group und Markus Bartsch, kaufmännischer Leiter der DFL-Tochter Sportcast GmbH, bestellt.

Fokus der TVN Live Production wird die Übertragung von Spielen der 1. und 2. Fußballbundesliga sein, in denen die Unternehmen auch bisher schon in hohem Maße aktiv waren. Darüber hinaus sollen weiterhin hochwertige Produktionen in den Bereichen Musik, Show sowie in weiteren Sportarten umgesetzt und ausgebaut werden.