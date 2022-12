Ateme meldet mehr Traffic durch Fußball-WM

Der CDN-Traffic von Ateme-Kunden wuchs während der Fußball-WM um 116 %.

Die Anbieter von Streaming-Diensten erlebten laut Ateme während der Fußballweltmeisterschaft eine außergewöhnliche Verkehrsnachfrage in ihren Videonetzwerken, da Millionen von Zuschauern ihre Mannschaft während des Turniers verfolgten. Im Durchschnitt verzeichneten die CDN-Kunden von Ateme einen Anstieg des Spitzenverkehrs um 116 % im Vergleich zum normalen Videokonsum, in Hochzeiten wurde also der Traffic mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verlagerte sich das Interesse der Zuschauer insgesamt auf Online- und OTT-Medien, erläutert Ateme.

Abgesehen von diesem Spitzenverbrauch war die diesjährige Fußballweltmeisterschaft insofern herausragend, als die Streamer endlich das erhielten, was sie seit langem gefordert hatten: eine höhere Erlebnisqualität via OTT. Dutzende von Rechteinhabern auf der ganzen Welt haben sich demnach für Ateme entschieden, um die Spiele an insgesamt Milliarden von Menschen zu streamen und bei den OTT-Streams niedrigere Latenz und höhere Qualität in 4K/HDR sowie Surround-Audio genießen zu können. Zudem mussten OTT-Endkunden keine Spoiler durch Nachbarn mehr ertragen, die auf anderen Übertragungswegen die Ergebnisse laufender Spielaktionen schon früher gesehen und lautstark kommentiert hatten…

Ein wirklich verbessertes Seherlebnis und die Fähigkeit, Verbrauchsspitzen dank eines elastischen CDN abzufangen, waren die Säulen des Erfolgs der Kunden von Ateme während der Weltmeisterschaft.

»Das war ein fantastisches Turnier, bei dem die Zuschauer unerwartete Ein- und Ausscheidungen, Tore in letzter Minute und schockierende Wendungen beim Elfmeterschießen erlebt haben. Die Fans verlangen nach hervorragenden Videoerlebnissen, um diese Achterbahnmomente zu genießen. Als einziger Anbieter einer End-to-End-Lösung, die das gesamte Angebot der Videobereitstellung abdeckt, von der Akquisition bis zum CDN, sind wir gut aufgestellt, um dies zu unterstützen«, sagte Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer bei Ateme.

»Ich bin begeistert, dass wir diesen Qualitätssprung für Fans auf der ganzen Welt erreicht haben, und freue mich noch mehr auf das, was als nächstes kommt, wenn Ateme ins Jahr 2023 und darüber hinaus blickt: Augmented Reality und das Metaverse, um den Zuschauern das Gefühl zu geben, dass sie sich direkt auf dem Spielfeld befinden, wo die Action stattfindet.«