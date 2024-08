Konzertfilm: Sony setzt Vasco Rossi in Szene

Sony und TAV produzierten die Filmaufnahmen der spektakulären Konzertreihe von Vasco Rosso im Mailänder San-Siro-Stadion.

Trans Audio Video (TAV), ein führendes Unternehmen für Film- und Videoproduktionen in Italien, und Sony Europe haben die Erstellung exklusiver Bilder während der Live-Konzerte von Vasco Rossi unterstützt, die vom 7. bis 20. Juni in Mailand und anschließend vom 25. bis 30. Juni in Bari stattfanden. Während der Konzerte kamen insgesamt 24 Sony-Kameras zum Einsatz, die größerenteils mit Vollformat-Sensoren ausgestattet waren. Die Aufnahmen sind Grundlage für einen aufwendigen Konzertfilm über den italienischen Rockstar. Die Konzertserie fand vor insgesamt mehr als 500.000 Fans statt. Das komplette Produktionssetting mit Sony Kameras wurde im Vorfeld auf einem Generalproben-Konzert Anfang Juni in Bibione erfolgreich getestet und optimiert.

Regisseur Giuseppe Romano, auch bekannt als Pepsy Romanoff, wollte mit der Produktionsfirma Except und unter der technischen Leitung des Produktionsdienstleisters EMG Italia den Aufnahmen eine typische kinematografische Note verleihen. Das Ziel, die Emotionen in der stimmungsvollen Kulisse des San-Siro-Stadions zu vermitteln, wurde dank der Integration der Sony Cinema-Line Kameras erreicht. Nahezu das gesamte Portfolio an Sony Kameras der Cinema Line war im Einsatz, darunter HDC-4300-Kameras, eine neue HDC-5500V mit ND-Filter, die Vollformat-Modelle, beginnend mit der FX 3 bis hin zur Venice und Burano. So gelang es den Filmemachern, die unglaubliche und spektakuläre Konzertkulisse in San Siro einzufangen.

Auch die Szenen auf den hochauflösenden LED-Wänden, die das Bühnenbild und die Lichtshow dem großen Publikum erlebbar machten, konnten von den Sony-Kamerasensoren bestens verarbeitet werden.

Bei den Konzertaufnahmen waren folgende Sony-Kameras im Einsatz:

Die neue HDC-5500V wurde für die Aufnahme und das Mastering in hervorragender Qualität und im kontinuierlichen Modus direkt an Bord ihrer Steuereinheit in XAVC-CLASS 480 S-Log3 S-Gamut3.CINE verwendet und lieferte sämtliche Nahaufnahmen von Vasco Rossi. Die VND-Technologie (Variable Neutral Density Filter) machte dabei die kontinuierliche Tiefenschärfekontrolle beim Einsatz eines 2/3″-Objektivs möglich. Die Aufnahmen ließen sich so auch nahtlos mit Aufnahmen der LFS-Kinokameras kombinieren. Das galt auch für das Signal für die riesige LED-Wand selbst aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern.

Sechs HDC-4300 4K HDR-Kameras von Sony wurden für Bühnenaufnahmen verwendet und auch über 1000 Meter auf die LED-Leinwand übertragen, und das völlig störungsfrei, in unvergleichlicher Farbe, Dynamik und Schärfe.

Eine Sony Venice 2 Digitalkamera mit Vollformatsensor und interner X-OCN-Aufnahme sowie 8K- und 6K-Sensorbereich wurde auf einem Schienendolly montiert und zusammen mit der HDC-5500V in großem Abstand vor der Bühne positioniert.

Die neue Sony Burano wurde direkt vor der Bühne positioniert und von DOP Emanuele Cerri geführt, um Rockstar Vasco in Großaufnahme einzufangen.

Vier FX6, eine FX3 und drei FX9, die zur großen Cinema Line-Familie von Sony gehören, wurden für subjektive Aufnahmen eingesetzt. Darunter eine, die direkt auf der Bühne von Regisseur Pepsy Romanoff verwendet wurde. Eine FX6 an der TowerCam vor dem Sänger und einer hängenden FX9, die an einem 60-Meter-Kabel über der Bühne hing und für einzigartige dynamische Aufnahmen sorgte und dem Publikum ein völlig neues visuelles Erlebnis vermittelte.

Drei PTZ-Kameras des Modells ILME-FR7 mit Wechselobjektiv und Vollformatsensor, die vom Regisseur über das RM-IP500-Panel mit einer SELP1635G-Optik gesteuert werden, wurden für Band-Aufnahmen auf der Bühne positioniert.

Eine entscheidende Rolle spielten auch die Produkte von Sony, die neben und hinter der Bühne zum Einsatz kamen: Dazu gehörte der neue CNA-2 (Camera Network Adapter) zum Netzwerk-gestützten Überwachen, Konfigurieren und Steuern der Sony-Systemkameras. Das Ausspielen des aufgenommenen Filmmaterials übernahm der professionelle Bildmonitor Trimaster PVM-X2400 für 4K HDR 1000 nits, der auch mit Tools zur Optimierung der Qualität für Live- und aufgezeichnetes Material ausgestattet ist.

Das komplette Web-Interface der Geräte erleichterte die Einrichtung und Steuerung auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen und garantierte maximale Zuverlässigkeit.

Pepsy Romanoff, Regisseur: »Ich habe mich schon vor vielen Jahren dafür entschieden, meine Geschichten mit Sony-Kameras einzufangen. Die Fähigkeit von Sony, die Kameras mit Burano, Venice II und vor allem der erstaunlichen Sony HDC-F5500V bis in die heutige Zeit weiterzuentwickeln, hat die perfekte Mischung aus Kino und Broadcast geschaffen und die Vasco Live XXIV Show in San Siro zusammen mit der gesamten Sony Cine-Line geprägt. In diesem Jahr haben wir 22 Sony-Kameras eingesetzt, um diese unglaubliche Performance zu erzählen. Ich habe versucht, die Geschichte von Vasco bis ins kleinste Detail zu erzählen, von der Nahaufnahme mit dem Burano aus einer Entfernung von 4/5 m bis zu den wunderbaren Luftaufnahmen, die wir dank Moovie Srl durch die Entwicklung eines Lufthebekrans realisiert haben, der sich um 360 Grad drehen und von einer Höhe von 28 m bis zum Bühnenboden von einer Seite zur anderen bewegen kann; diese speziell für die Show entwickelte Technologie hat uns die Möglichkeit gegeben, ein Konzert auf eine einzigartige Art und Weise darzustellen, die wir bald im Kino und auf der Plattform sehen werden.«