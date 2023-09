BCE beglückwünscht Sport Buff zum IBC-Innovationspreis

BCE gratuliert seinem Kunden Sport Buff herzlich zum Erhalt eines der prestigeträchtigen IBC-Awards.

Sport Buff aus Israel betreibt eine interaktive Echtzeit-Plattform für Sportereignisse und wurde hierfür mit einem IBC-Award prämiert (Meldung). Sport Buff hat seinen Nutzern unter anderem ein erweitertes Erlebnis der Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 und der Eurovision 2023 ermöglicht (Meldung). Die innovativen Entwicklungen und Umsetzungen von Sport Buff erhielten auf der IBC 2023 nun die wohlverdiente Anerkennung.

Die Gewinner der IBC2023 Innovation Awards wurden im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung in der IBC Premium Lounge bekannt gegeben.

Die Partnerschaft von Sport Buff mit der israelischen Rundfunkanstalt Kan veränderte die Art und Weise, wie das Publikum in Israel die Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 und den Eurovision 2023 verfolgen konnte. Die interaktive Echtzeit-Plattform von Sport Buff fügte sich nahtlos in die Kan-Übertragung ein und bot den Zuschauern maßgeschneiderte Inhalte und ein intensives digitales Erlebnis.

Kan nutzte die Technologie von Sport Buff während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und ermöglichte den Zuschauern, unabhängig von ihrem Standort auf die Inhalte des Spiels zuzugreifen. Diese Integration erleichterte auch die direkte Kommunikation zwischen den Redakteuren der digitalen Abteilung von Kan und den TV-Kommentatoren. Die Redakteure lieferten Echtzeitdaten aus Quizfragen, die den Kommentar und das Engagement der Fans bei kritischen Spielentscheidungen wie Elfmetern und roten Karten verbesserten.

Benn Achilleas, CEO von Sport Buff, bedankte sich mit den Worten: »Was wir geliefert haben, ist eine Komplettlösung, und es ist ein Beweis dafür, dass der Sender und seine Teams in der Lage sind, unsere Vision zu teilen, und dass ihre Teams in der Lage sind, sie auf die nächste Stufe zu heben. Es gibt so viele Dinge, die wir aus ihrer Nutzung gelernt haben, und jetzt geht es darum, wie wir dies weiter ausbauen können, und zwar für alle ihre Inhalte und ihr gesamtes Publikum.«

Frederic Fievez, CSO von BCE, erklärte: »Wir gratulieren unserem neuen Partner Sport Buff, zu dieser Auszeichnung. Innovation ist auch eine der Wurzeln von BCE und hat immer den Weg für unsere Entwicklungen geebnet. Wir freuen uns, dass wir diesen Wert mit unserem Partner teilen können und freuen uns darauf, gemeinsam in der Welt der neuen Medien voranzukommen.«