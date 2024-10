News: Kurz und knackig – KW 42/2024

Diskussion in der Kinemathek in Berlin, Potsdamer Platz, eingeladen. Im Gefolge der Etatkürzungen beim BKM und der Reaktionen anderer Förderer sieht die Kinemathek das u.a. von ihr reichlich genutzte 2019 eingeführte und mit 10 Mio. € pa ausgestattete Förderprogramm Filmerbe in Gefahr und den Erhalt und die Auswertung des Filmerbes bedroht. Am 23. Oktober um 16 Uhr wird zu einer, eingeladen.