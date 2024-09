News: Kurz und knackig – KW 38/2024

»Unser Warnmittel-Mix erreicht fast alle Menschen in Deutschland«, so Innenministerin Faeser zum Warntag am 12.9. Tatsächlich reagierten aber bei Weitem nicht alle 60 Mio. Smartphones auf die Behörden-Testinfos via »Cell Broadcast« . Über DAB+ verbreitete erstmals das neue Warnverfahren »Automatic Safety Alert« (ASA) Meldungen. Diese können bei Bedarf in Gebiete ab etwa 1 qkm auf geeignete DAB+-Radios geschickt werden.