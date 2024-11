Rise Awards vergeben

Die Rise Awards 2024 würdigen die Leistungen und Fähigkeiten außergewöhnlicher Frauen im Broadcast- und Medienbereich. Dagmar Driesnack erhielt den R&D Engineer Award.

Die Rise Awards erhielten in diesem Jahr erneut zahlreiche Nominierungen für die unterschiedlichen Kategorien. Bei der Preisverleihung mit rund 400 Gästen wurden in London zahlreiche Frauen ausgezeichnet.

Dagmar Driesnack, langjährige IRT-Mitarbeiterin und nun bei Rohde & Schwarz beschäftigt, wurde mit dem R&D Engineering Award bedacht.

Sadie Groom, Gründerin und CEO von Rise, hob die positive Entwicklung des Awards in den vergangenen Jahren hervor und freute sich über die Preisträgerinnen und das hohe Niveau der Einreichungen.

Preisträgerinnen

Woman of the Year Award: Megan Mauck, Senior Vice President of Media Operations, NBCUniversal

Rise Special Recognition Award: Lesley McGilp, General Manager of Sign Language Translation (SLT) and Access Services, Red Bee Media

Technical Operations Award: Gina McClifty, DoubleTake Sports

Product Innovation Award: Melissa Davanzo, Paramount Global

Business Operations Award: Kahleah Webb, EMG / Gravity Media

Student of the Year Award: Amy Woods, Southampton Solent University

Marketing Award: Carlie Bonavia & Gisele Santos, Moments Lab

R&D Engineer Award: Dagmar Driesnack, Rohde & Schwarz

Advocate of the Year Award: Thomas Pearson, Bitmovin

Influencer Award: Jenny Priestley, TVBEurope

Project Management or Delivery Award: Bobby Warner, BT Media & Broadcast

Sales Award: Radhika Vora, Prime Focus Technologies

Production Support Engineer Award: Lucy Moore, Hotcam

Rising Star Award: Zoe Zropf, DoubleTake Sports

Business Leader Award: Dara Urquhart, Red Bee Media

Company Award for Investment in Women: BT Media & Broadcast