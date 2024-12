News: Kurz und knackig – KW 49/2024

»weltgrößte internationale kriminelle Organisation« von Raubkopierern mit 22 Mio. Nutzern und Umsätzen von über 250 Mio. € zerschlagen. In Italien wurden 89 Objekte, weitere 14 im Ausland durchsucht. U.a. wurden 1,65 Mio. € in Kryptowährungen sichergestellt. Auch in Deutschland wurde recherchiert.