Redundantes Lawo IP-Mediennetzwerk bei Mediacorp

Mediacorp, Singapurs größter Medienkonzern, setzt beim Ausbau seines zweiten Broadcast Centers (BBTC) auf IP-Broadcast-Technologie von Lawo.

Mit diesem Schritt verfolgt das Unternehmen konsequent seine Strategie, eine vollständig IP-basierte Infrastruktur zu etablieren. Mediacorp, Betreiber eines vielfältigen Portfolios aus TV-, Radio- und Digitalplattformen, nutzt das BBTC als Testumgebung für umfassende IP-Redundanz, die auch die Modernisierung des Hauptstandorts in One North unterstützt. Das Projekt, maßgeblich vom Systemintegrator BCI umgesetzt, zeigt, wie sich mit den flexiblen und zuverlässigen Lösungen von Lawo zukunftssichere Broadcast-Workflows realisieren lassen.

Das Herzstück der Installation bildet ein leistungsstarkes, redundantes IP-Mediennetzwerk, das vier Studios mit dem Hauptschaltraum (HSR) verbindet. Im HSR sorgen zwei redundante Power Core-Einheiten für umfassende Routing- und DSP-Funktionen. Die Power Cores sind über Glasfaser mit AIOX-Einheiten (Audio I/O Extender) verbunden, was eine sichere und leistungsfähige Audio-I/O-Kapazität im gesamten Netzwerk gewährleistet. Das redundante Mediennetzwerk bietet dank automatischem Failover-Schutz einen unterbrechungsfreien Betrieb – ein essenzieller Vorteil, um Ausfallzeiten der kritischen Infrastruktur zu verhindern.

Jedes der vier Studios ist mit einem 12-Fader-Diamond-Broadcast-Pult ausgestattet. Die modular aufgebaute Diamond-Konsole überzeugt durch ihre Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die DSP-Leistung wird vom Power Core bereitgestellt, der fortschrittliche Audio-Routing- und Signalverarbeitungsfunktionen bietet. Die nahtlose IP-Konnektivität zwischen den Studios und dem HSR ermöglicht optimierte, netzwerkbasierte Workflows, die Effizienz und Flexibilität steigern. Über das Link Aggregation Control Protocol (LACP) sind die Studios mit den Power Cores im Hauptschaltraum verbunden, was eine zentrale Steuerung und zuverlässige Datenverbindung sicherstellt.

Mit VisTool, Lawos virtueller Steuerungsumgebung für Radiostudios, erhalten Techniker volle Transparenz und Kontrolle über das System. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Echtzeit-Überwachung und Verwaltung der Power Core-Einheiten, einschließlich Routing, DSP und anderer zentraler Funktionen, und erleichtert so den Betrieb in komplexen Studio-Umgebungen.

Die AIOX-Extender bieten zusätzliche Vorteile durch die kompakte Bauweise und den niedrigen Energieverbrauch. Jede 1HE-AIOX-Einheit liefert bis zu 64 Kanäle Audio-I/O und ermöglicht so maximale Konnektivität auf minimalem Raum. Dies hilft Broadcastern, Platz und Betriebskosten in Technikräumen zu optimieren.

Die Planung und Umsetzung des Systems lag weitgehend in den Händen von Broadcast Communications International (BCI), einem renommierten Systemintegrator in Südostasien. BCI zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und Expertise in der Einführung modernster Broadcast-Technologie aus und hat bereits zahlreiche anspruchsvolle Projekte in der Region erfolgreich realisiert.

Mit der Wahl der IP-Infrastruktur von Lawo unterstreicht Mediacorp seinen Anspruch, technologisch führend im Broadcast-Bereich zu bleiben. Das vollständig redundante Mediennetzwerk gewährleistet Betriebssicherheit, während die modularen und skalierbaren Produkte von Lawo sicherstellen, dass das BBTC für zukünftige Erweiterungen optimal vorbereitet ist. Diese Installation erfüllt nicht nur die aktuellen Anforderungen, sondern schafft auch die Basis für kommende Entwicklungen am Hauptcampus.