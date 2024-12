Mike Cronk bei TVU Networks

Mike Cronk ist neuer Vice President of Strategy bei TVU Networks.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Förderung von Innovationen in der Medienbranche bringt Cronk eine Fülle von Fachwissen aus seinen Führungspositionen mit, darunter als Head of Product für Live Media Services bei AWS, Vice President of Core Technologies bei Grass Valley und Gründungsvorsitzender der Alliance for IP Media Solutions (AIMS).

In seiner neuen Position wird sich Cronk auf die Skalierung der preisgekrönten SaaS-Dienste von TVU, die Ausweitung ihrer Nutzung durch Medienunternehmen weltweit und die Verbesserung des Angebots des Unternehmens für Kunden, Partner und die breitere Mediengemeinschaft konzentrieren.

»Mike Cronk kommt zu einer Zeit zu TVU, in der unser Unternehmen von beispiellosen Innovationen und einer hohen Dynamik geprägt ist«, sagte Paul Shen, CEO von TVU Networks. »Seine umfassende Expertise in den Bereichen Cloud-Transformation, Medien-Workflows und Produktstrategie wird es uns ermöglichen, die Art und Weise, wie Rundfunkanstalten ihr Publikum ansprechen, neu zu definieren. Mit Mikes Führung werden wir unsere Position als vertrauenswürdiger Partner für die weltweite Transformation der Medienlieferkette weiter stärken und die ehrgeizigsten Projekte unserer Kunden in die Realität umsetzen.«

TVU Networks stellte bereits 2018 cloudbasierte und KI-gesteuerte Workflows vor. Sechs Jahre später hat das Unternehmen ein modulares Ökosystem von Cloud-Diensten entwickelt, die sich an praktisch jede Herausforderung im Medien-Workflow anpassen lassen und es Rundfunkanstalten ermöglichen, komplexe Produktionsanforderungen mit unübertroffener Geschwindigkeit und Agilität zu erfüllen. TVU MediaHub fasst diese Dienste zu einer leistungsstarken Routing-Lösung zusammen, von der Mike Cronk glaubt, dass sie die Medienbranche neu gestalten wird.

»Mikes Vision und Fachwissen passen perfekt zur Mission von TVU Networks, die Rundfunkbranche zu transformieren«, fügte Shen hinzu. »Seine Aufnahme in unser Führungsteam markiert ein aufregendes Kapitel für TVU, da wir weiterhin innovativ sind und mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um neu zu definieren, was in der Live-Medienproduktion möglich ist.«