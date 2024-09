Agile Content bei Netorium

Agile Content und Netorium starten Partnerschaft zur Verbesserung der TVaaS-Integration in der DACH-Region.

Mit seinen skalierbaren Produkten des Bereichs TV as a Service (TVaaS) erreicht das Unternehmen Agil Content aus Bilbao heute schon 50 Mio. Haushalte in aller Welt. Für Broadcaster jeder Größe steht ein Portfolio von vollständig verwalteten TV-Diensten bis hin zu SaaS-Anwendungen und Infrastrukturplattformen zur Verfügung, das nun von dem Wiesbadener Syrtemhaus Netorium in der DACH-Region angeboten wird.

Dabei übernimmt Netorium eine wichtige Rolle bei der Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur und des CDN-Portfolios von Agile Content. Zugleich wird ein zuverlässiger End-to-End-Service sichergestellt. Im Angebot ist auch ein 24/7 First-Level-Support.

»Gemeinsam können wir ein umfassendes, maßgeschneidertes Managed-Services-Angebot anbieten, das modernste Technologie mit fundierten Kenntnissen vor Ort kombiniert«, so Netorium-CEO Frank Herrmann. Für Agile Content sieht CSO Ruben Senor-Megias Potenzial in »starken Synergien, insbesondere im TVaaS-Bereich« aufgrund des »tiefen Verständnisses des Playout-Bereichs bei den Sendern« des Netorium-Teams.