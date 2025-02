Netorium wird Mediaproxy-Partner für DACH

Durch die Zusammenarbeit mit Mediaproxy will Netorium künftig auch im Bereich Logging und Analyse qualitativ neue Standards setzen.

Mediaproxy, Anbieter softwarebasierter IP-Compliance-Monitoring- und Multiviewing-Lösungen, hat Netorium zu seinem Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt.

Mit LogServer und Monwall, dem Compliance Monitoring System und dem Multiviewer von Mediaproxy, stehen Netorium damit in den Projekten künftig auch Logging- und Analysekomponenten zur Verfügung.

»Wir konzentrieren uns auf die digitale Transformation, um On-Premise-, In-Cloud- und Hybrid-Lösungen für Medienschaffende zu entwickeln, die mit technologischen Veränderungen entlang ihrer Wertschöpfungskette konfrontiert sind«, kommentiert Netorium-Geschäftsführer Frank Herrmann.

»Dabei geht es um eine Vielzahl von Technologien, darunter Video over IP, Audio, Transcoding, Automatisierung, Qualitätsmanagement (QM), Distribution und Archivierung. Compliance-Monitoring und -Analyse in einem modernen softwarebasierten Format sind dabei entscheidende Puzzlestücke für die hybride lineare und Streaming-Distribution. Mediaproxy bietet genau das, die Partnerschaft ist deshalb sehr wichtig für uns. Wir werden von der Erfahrung von Mediaproxy in diesem Bereich immens profitieren, um kosteneffiziente Systeme zu entwickeln, die der zunehmenden Komplexität bei der Verteilung und Protokollierung von Inhalten gerecht werden.«

Erik Otto, Geschäftsführer von Mediaproxy, fügt hinzu: »Die Compliance- und Monitoring-Systeme von Mediaproxy, LogServer und Monwall passen perfekt in das etablierte Partnernetzwerk von Netorium, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und die Teilnahme an den kommenden Installationen.«