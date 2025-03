Qvest bei Applied AI Fachkonferenz

Qvest präsentiert Expertise zu Applied AI auf der Fachkonferenz NVIDIA GTC.

Qvest wird auf der diesjährigen NVidia GTC mit einem Vortrag zur Nutzung unstrukturierter Daten in modernen Medienprozessen vertreten sein. Als Vorreiter für Applied AI in der Medienbranche entwickelt Qvest maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, künstliche Intelligenz (KI) entlang der gesamten Content-Supply-Chain gezielt einzusetzen.

Die NVidia GTC ist eine der weltweit führenden Konferenzen für KI und High-Performance-Computing. Im Rahmen der Veranstaltung wird Christophe Ponsart, EVP und Applied AI Practice Co-Lead bei Qvest, eine Session zum Thema „Unlocking the Potential of Unstructured Data“ halten. Der Vortrag bietet praxisnahe Einblicke in fortschrittliche Technologien, die Unternehmen helfen, den Wert ihrer digitalen Assets zu maximieren und ihre Workflows zu optimieren. Ponsart zeigt auf, wie unstrukturierte Daten genutzt werden können, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen – ein zentrales Element der Applied AI-Expertise von Qvest.

Qvest entwickelt KI-gestützte Lösungen speziell für die Medien- und Entertainmentbranche. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei von der Identifikation relevanter Anwendungsfälle über die Entwicklung von Proofs of Concept bis hin zur Implementierung skalierbarer KI-Lösungen. Dazu gehören unter anderem die automatisierte Erkennung und Analyse von Highlights in Live-Übertragungen sowie die Identifikation sensibler oder kulturell relevanter Inhalte in Bildern, Videos und Audiodateien. Diese Technologien ermöglichen es Medienunternehmen, ihre Effizienz zu steigern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

Durch die im Jahr 2024 geschlossene strategische Kooperation mit NVidia konnte Qvest seine Expertise in Applied AI weiter ausbauen, um fortschrittliche KI-gestützte Anwendungen für die Medienbranche zu entwickeln. Die Zusammenarbeit ermöglicht optimierte Lösungen für Content-Analyse, automatisierte Workflows und Videoverarbeitung in Echtzeit, sodass Unternehmen weltweit ihre digitalen Assets effizienter verwalten und den maximalen Wert aus ihren Inhalten schöpfen können.

Die auf der NVidia GTC präsentierten Technologien sowie weitere Innovationen von Qvest werden auch auf der NAB Show 2025 in Las Vegas vorgestellt. Neben den neuesten Entwicklungen in Applied AI können Besucher dort Innovationen aus den Bereichen Broadcast- & Newsroom-Transformation, OTT & Monetarisierung sowie Live-Sport-Streaming entdecken.

Weitere Informationen dazu gibt es hier:

Weitere Informationen zur NVidia GTC und Anmeldung hier

Speaker: Christophe Ponsart, EVP, Qvest

Datum & Uhrzeit: Mittwoch, 19. März 2025, 10:00 – 10:40 Uhr (PDT)