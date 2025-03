Rekordzahlen bei der ISE2025.

13 ftv-Messevideos, 85.351 einzelne verifizierte Besucher aus 168 Ländern, 1.605 Aussteller und rund 92.000 m² Ausstellungsfläche – das war die ISE2025.

Die Besucherzahlen aus der DACH-Region verzeichneten auf der ISE 2025 einen deutlichen Anstieg von 7 % und näherten sich damit den Zahlen, die zuletzt in den Jahren der Veranstaltung in Amsterdam verzeichnet wurden, was das starke und wachsende Engagement der Region für die Messe unterstreicht.

Auch aus dem klassischen Broadcast- und Produktionsumfeld entschieden sich viele für einen Besuch der Messe in Amsterdam, und für Ausstellende entwickelt sich die ISE ohnehin zu einem Event, der Chancen birgt, neue Kundengruppen zu erreichen.

Die ISE 2025 hat ihren Status als Eckpfeiler der AV- und Systemintegrationsbranche erneut gefestigt und Fachleute aus aller Welt zusammengebracht. Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, sagte über den Erfolg der Veranstaltung: »Die ISE 2025 hat alle Erwartungen übertroffen und neue Meilensteine in Bezug auf Besucherzahlen und Innovationen gesetzt. Die Energie und das Engagement unserer Teilnehmer und Aussteller waren wirklich bemerkenswert.

Von der dynamischen Ausstellungsfläche und den eindrucksvollen Ausstellerpräsentationen bis hin zu einem inhaltsreichen Programm hat die diesjährige Ausgabe ein unvergleichliches Erlebnis geboten. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und alle 2026 zu einer weiteren inspirierenden Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen.«

Ein Highlight war die Esports Arena, in der spannende Gaming-Wettbewerbe und modernste Esports- und Übertragungstechnologie im Mittelpunkt standen.

Ebenso interessant war die Robotics and Drone Arena, in der hochmoderne Demonstrationen in diesen sich schnell entwickelnden Bereichen gezeigt wurden. Die Discovery Zone bot aufstrebenden Unternehmen eine Plattform, um sich zu profilieren, während das Avixa TV Studio mit Live-Übertragungen und Experteninterviews eine spannende, interaktive Dimension hinzufügte und die Veranstaltung auf hohem Niveau hielt.

Die beiden Keynote-Sessions mit Brian Solis und Quayola waren herausragende Momente der Veranstaltung und lockten ein Publikum mit voller Kapazität an, wobei nur Stehplätze verfügbar waren. Ihre zum Nachdenken anregenden Präsentationen zogen das Publikum in ihren Bann und festigten den Ruf der ISE als Drehscheibe für Vordenker der Branche.

Die Stadt Barcelona, die Region Katalonien und das Land Spanien haben die ISE enorm unterstützt und ihre Bedeutung und ihr Engagement für die Stadt anerkannt. Zahlreiche Würdenträger und Beamte besuchten die Messe, und verschiedene Organisationen unterstützten die Veranstaltung und hoben ihre Bedeutung hervor.