Spark bei der ISE 2026

Samsung führt ein hochkarätiges Partnernetzwerk für das neue Showcase der Kreativindustrien auf der Integrated Systems Europe (ISE) an – gemeinsam mit Lab of Tomorrow, 3Cat, Mo-Sys und weiteren Partnern.

Integrated Systems Events hat die Partner sowie das kuratierte Content-Programm für Spark vorgestellt – das neue Showcase für die Kreativindustrien auf der ISE 2026, das vom 3. bis 6. Februar in der Fira de Barcelona Gran Via stattfindet. Spark reagiert auf den wachsenden Bedarf der Branche nach einem Event, das kreative Disziplinen vereint und Gaming, Broadcast, Design, Live-Events und Medien in einem immersiven Erlebnis zusammenführt.

Zu den treibenden Partnern von Spark zählen Samsung als Headline-Sponsor, die strategischen Technologiepartner Mo-Sys, 3Cat und Lab of Tomorrow sowie die Supporting Partner CFLEX Event Solutions, Silver Music Entertainment und LVP – Liga de Videojuegos Profesional (GRUP MEDIAPRO). Gemeinsam gestalten sie Keynotes, Sessions und Markenerlebnisse, die die globale Kreativ-Community zusammenbringen und die Zukunft digitaler Kreativität in Echtzeit erlebbar machen sollen.

Globale Innovatoren gestalten die Zukunft kreativer Technologien

Im Zentrum des Spark-Programms stehen immersive Installationen und Live-Erlebnisse, die zeigen, wie kreative Technologien Storytelling und Audience Engagement neu definieren. Samsung führt das Showcase mit seiner IVC Series Virtual Production Indoor LED-Technologie an. Besucher erleben aus erster Hand, wie diese LED-Lösungen Studios in Broadcast, Film, XR und Live Events dabei unterstützen, die Grenzen des Storytellings zu erweitern.

Mo-Sys wurde von der ISE als strategischer Technologiepartner eingeladen und präsentiert im Rahmen des ISE Spark Summits seine MoStudio-Lösung auf einer von Samsung betriebenen Virtual-Production-Bühne. MoStudio verwandelt die VP-Umgebung von Samsung in einen vollständig kreativen Hub

3Cat, Kataloniens führender audiovisueller Medienanbieter, präsentiert ein interaktives Erlebnis, inspiriert vom neuen Videospiel Manairons, das in der katalanischen Folklore verwurzelt ist. Besucher erkunden einen Drei-Screen-Würfel über gestenbasierte Interaktion und können außerhalb des Würfels eine Demo testen.

Lab of Tomorrow, der Entertainment-Innovationsarm von Tomorrowland, präsentiert mit Floating Sky eine spektakuläre Installation, bekannt aus Tomorrowland 2025. Sie zeigt eindrucksvoll, wie Sound, Bild, Licht und operative Expertise zusammenwirken, um Live-Umgebungen zu transformieren.

Gemeinsam sollen Kollaboration gefördert und neue kreative Möglichkeiten branchenübergreifend erschlossen werden.

Das Spark 2026 Content-Programm

Spark bietet ein tägliches Programm aus hochkarätigen Keynotes, Sessions und Deep Dives. Zu den internationalen Vordenkern zählen Victor Martí, Director Head of Production bei Netflix, Alex Boateng, Co-President von 0207 Def Jam, sowie Jordan Schwarzenberger, CEO und Gründer von Arcade. Der vollständige Programmplan ist hier verfügbar.

Keynote-Highlights:

• Dienstag, 3. Februar: The Global Future of Storytelling – Victor Martí, Netflix

• Mittwoch, 4. Februar: From Silos to Systems: How Cultural Ecosystems Power the Future of Creativity – Alex Boateng, 0207 Def Jam

• Donnerstag, 5. Februar: From Talent to Enterprise: Building Creator-Led Businesses That Last – Jordan Schwarzenberger, Arcade

Weitere Themen-Highlights:

• What If? The Hidden Engine of Creativity in AI Times

• American Icon: Delivering Massive Pixel Counts for Immersive Experiences

• Virtual Production Case Studies

• Strengthening Audiovisual Ecosystems in Catalonia and the United Kingdom

• Broadcast Reimagined: From Local Stories to Global Audiences

• Design Leads. Technology Amplifies. The Audience Feels.