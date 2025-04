Modernste Lawo-Technologie bei RRI

Radio Republik Indonesien erweitert Sendekapazitäten mit IP-basierter Lawo-Technologie.

Radio Republik Indonesia (RRI), Indonesiens nationaler öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, hat seine Studios mit modernster Lawo-Technologie modernisiert und drei Crystal Radiomischpulte mit jeweils 14 Fadern sowie einem Power Core Router installiert. Das im Oktober 2024 beauftragte und im Dezember abgeschlossene Upgrade erhöht die betriebliche Effizienz, optimiert die Arbeitsabläufe und schafft eine zukunftssichere, IP-basierte Broadcast-Infrastruktur in zwei aufeinanderfolgenden Schritten.

RRI wurde 1945 gegründet und ist der führende öffentlich-rechtliche Radiosender Indonesiens. Der Sender produziert Nachrichten-, Bildungs- und Unterhaltungsprogramme für das gesamte Land sowie für internationale Zielgruppen. Der Hauptsitz befindet sich mitten in Jakarta, dem politischen und kulturellen Zentrum Indonesiens – einer dynamischen Metropole, in der Tradition und Moderne aufeinandertreffen.

In einer sich wandelnden Medienlandschaft stehen Radiosender vor der Herausforderung, digitale Workflows zu integrieren, gleichbleibend hohe Produktionsqualität zu gewährleisten und den Studiobetrieb effizient über mehrere Produktionsorte hinweg zu organisieren. Die Kombination aus Lawo Crystal Konsolen und Power Core bietet RRI hierfür eine flexible und zukunftsfähige Lösung. Die Crystal Pulte zeichnen sich durch ihre intuitive Benutzeroberfläche, hochwertige Fader und anpassbare Workflows aus. Sie ermöglichen es den Anwendern, sowohl Live- als auch aufgezeichnete Inhalte effizient zu verwalten. Ihre kompakte Bauweise passt ideal in moderne Radioumgebungen, während die leistungsfähige DSP-Engine für exzellente Audioqualität bei niedriger Latenz sorgt.

Der Power Core Router, das Herzstück des neuen RRI-Setups, fungiert als leistungsstarker Audio-Hub, der umfangreiche I/O-Konfigurationen unterstützt und eine reibungslose Signalverteilung zwischen den Studios ermöglicht. In der ersten Ausbaustufe hat RRI die drei Studios über MADI miteinander verbunden. Damit wurde ein stabiler, zuverlässiger Betrieb ermöglicht und gleichzeitig die technische Basis für zukünftige Erweiterungen gelegt.

In einem zweiten Schritt wird RRI zu einer vollständigen IP-Vernetzung über Ravenna übergehen, was eine nahtlose Verbindung zu entfernten Standorten und die Integration von Playout-Systemen für mehr Flexibilität und Effizienz ermöglicht.

Mit der Einführung einer IP-basierten Architektur positioniert sich RRI an der Spitze moderner Radioproduktion. Die Umstellung eröffnet Möglichkeiten für standortunabhängige Produktion, cloudbasierte Workflows und die Integration künftiger Technologien. Die Flexibilität von IP-Netzwerken erlaubt es RRI, sich an neue Anforderungen anzupassen, höchste Audioqualität sicherzustellen und die Ressourcennutzung in den Produktionsumgebungen zu optimieren.

Diese Investition unterstreicht RRIs Engagement für Innovation, Effizienz und optimierte Workflows, und schafft so die Grundlage für den hochwertigen Radiobetrieb von heute und morgen.