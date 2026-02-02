PSV Eindhoven setzt auf modernste LED-Technologie

PSV Eindhoven hat in Zusammenarbeit mit PPDS, dem exklusiven globalen Anbieter von Philips Professional Displays, vier neue hochmoderne Outdoor-dvLED-Anzeigetafeln installiert.

Die vier neuen 8 x 4,5 Meter großen Philips Urban LED 6000 Series Displays ersetzen die bisherigen Anzeigetafeln, die zwölf Jahre im Einsatz waren. Die Installation wurde in nur drei Wochen gemeinsam mit dem lokalen AV- und Technikspezialisten Mansveld Techniek umgesetzt.

Deutlicher Technologiesprung

Die neuen Displays bieten mit einem Pixelabstand von 6,67 mm und einer Helligkeit von 10.000 Nits einen enormen Qualitätssprung – die Helligkeit ist fünfmal höher als bei den Vorgängermodellen mit 16 mm Pixelabstand und 5.000 Nits. Durch hohe Kontraste und Bildwiederholraten von 7680 Hz ermöglichen die Walls flüssige Wiedergaben, auch bei Live-Übertragungen, mit verbesserter Farbdarstellung und Schattierung.

Die strategische Platzierung der vier Anzeigetafeln gewährleistet optimale Sichtbarkeit für alle Fans im Stadion, auch aus bis zu 30 Metern Entfernung.

Trotz der deutlich verbesserten Leistung verbrauchen die neuen Displays mit 18 kW weniger Energie als ihre Vorgänger (23 kW), was zu Kosteneinsparungen führt. Mit einer IP65-Zertifizierung sind die Walls zudem wasser- und staubresistent und funktionieren zuverlässig bei Temperaturen von -20°C bis +50°C.

Historische Partnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen PSV Eindhoven und Philips besteht seit 1913, als der Verein von Philips-Mitarbeitern gegründet wurde. Diese Partnerschaft wurde vom Guinness-Buch der Rekorde als längste Sponsoring-Partnerschaft der Sportgeschichte anerkannt und geht nun in ihr 113. Jahr.

Sjors van den Boogaart, Direktor des Philips Stadions, erklärt: »Nach mehr als einem Jahrzehnt haben die neuen LED-Walls einen enormen Sprung in Bildqualität und Helligkeit gebracht, der perfekt zu unseren Innovationsambitionen passt. Fans erleben jetzt schärfere Bilder, während die Installationen weiterhin dynamische und wirkungsvolle Inhalte unterstützen.«

PSV Eindhoven kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte mit 26 niederländischen Meistertiteln und mehreren UEFA- und Europapokalen zurückblicken.