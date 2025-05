elfplus+ erweitert sein Portfolio um den QuikSpot von Astera

Das Kölner Veranstaltungstechnik-Unternehmen elfplus+ hat sein Sortiment um den QuikSpot von Astera erweitert und bietet diesen als einer der ersten Dienstleister in Deutschland auch zur Miete an.

Das batteriebetriebene Gerät QuickSpot ist mehr als nur ein weiterer Scheinwerfer. Als akkubetriebenes Uplight, präziser Zoom-Fresnel und vielseitiger Kompakt-Spot vereint er zahlreiche Funktionen in einem Gerät und gilt mit seiner nahtlosen Integration in das Astera-Ökosystem als echte Bereicherung für viele Veranstaltungsformate – sei es im Einsatz bei Business-Events und Messen oder im Dry-Hire-Geschäft des Full-Service-Dienstleisters für Licht-, Bild- und Tontechnik.

Schwerpunkt beim inhabergeführten Ausbildungs- und Meisterbetrieb unter Leitung von Daniel Deckers ist ein umfassendes Leistungsspektrum inklusive Beratung und Konzeption, technischer Leitung, Lichtdesign, Content-Produktion, Gebäudemapping, Frequenzmanagement, Rigging und Bühnenbau. Das dafür benötigte Equipment steht bei elfplus+ zur Verfügung: Beschallungs- und Beleuchtungsmaterial, Dolmetsch- und Konferenztechnik, Funksysteme, Energieversorgung, Traversen und Dekomaterial.

elfplus+ ist mit seinem Team und Equipment unter anderem auf Messen in Paris, München, Nürnberg und Köln tätig und vertraut mit dem Know-how europaweiter Messe-Standorte. Das Unternehmen realisierte Business-Events in renommierten Locations wie dem Atlantic Hamburg, dem Mercedes-Benz Museum, dem Grand Hotel Heiligendamm oder auch dem Hilton in Köln, mit dem seit drei Jahren ein fester Rahmenvertrag besteht.

Der neue Astera QuikSpot ergänzt das umfangreiche Astera Portfolio des Kölner Veranstaltungstechnikers. Dieses umfasst die Geräte Astera AX1 PixelTube, Astera AX2 PixelBar, Astera AX3 LightDrop, Astera AX5 TriplePAR sowie Astera AX9 PowerPAR.

Der erfahrene Full-Service-Dienstleister elfplus+ liefert neben klassischen Leistungen im Bereich Licht-, Ton- und Videotechnik für Messen und Business-Events auch individuelle Sonderanfertigungen.