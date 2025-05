Generationenwechsel bei Wireworx

Gründer und Mehrheitseigner Jürgen Kössinger übergibt sein Planungsbüro im 25. Firmenjahr an die nächste Generation.

Manuel Jurkitsch und Johannes Sprondel führen zukünftig als Gesellschafter-Geschäftsführer-Duo das Büro. Jürgen Kössinger bleibt der Firma als Senior Projektmanager erhalten.

»Ich freue mich sehr, dass eine passende Nachfolgeregelung gefunden wurde, die die Zukunft des Ingenieurbüros sichert. Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die vergangenen Jahre zurück und wünsche den neuen Verantwortlichen viel Erfolg, Mut und alles Gute für die kommenden Aufgaben«, sagt Jürgen Kössinger.

Manuel Jurkitsch urteilt: »Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass es genau die richtige Entscheidung war, mich als Unternehmer an Wireworx zu beteiligen. Ich freue mich darauf, die Wireworx GmbH als eines der größten, inhabergeführten Medientechnik-Fachplanungsbüros hier in Deutschland weiterzuentwickeln. Mit einem großartigen Team im Hintergrund kann ich optimistisch in die Zukunft schauen.«

Johannes Sprondel ergänzt: »Wichtig bei einem Generationenwechsel ist, neben allen neuen Ideen, die Kontinuität für unsere Kunden und Bestandsprojekte sicherzustellen. Unsicherheiten gibt es derzeit genug am Markt, daher ist eine zuverlässige Betreuung von langlaufenden Projekten gerade bei einem Inhaberwechsel umso wichtiger. Diese Kontinuität stellen wir durch Jürgen Kössinger in seiner neuen Rolle als Senior Projektmanager für unsere Bestandskunden sicher.«

Über Wireworx

Wireworx entwickelt und begleitet die Realisierung kompletter Projekte von der ersten Konzeption bis zur finalen Übergabe.

In den Fachgebieten AV-Medientechnik, Theater- und Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik, Broadcast- und Beschallungstechnik bietet Wireworx neben maßgeschneiderter Fachplanung auch konzeptionelle und strategische Beratung an. Dies umfasst die Unterstützung bei der Budgetierung sowie Hilfe bei der Beschaffung – von der einfachen LV-Erstellung über die Angebotsprüfung bis hin zur vollständigen Begleitung des Vergabeprozesses. Die Leistungen im Rahmen des Projektmanagements umfassen die Zeitplanung für alle an der Umsetzung beteiligten Gewerke, die Steuerung der beteiligten Techniker und ausführenden Firmen sowie die kontinuierliche Budgetkontrolle. Die Begleitung der fachlichen Abnahme inklusive qualifizierender Messungen runden das Angebotsspektrum ab.

Wireworx wurde im Jahr 2000 gegründet und besteht derzeit aus 16 Mitarbeitern. Das Team besteht aus Spezialisten in Audio-, Video- , Netzwerk- und Broadcasttechnik, sowie Streaming- und Theatertechnik.