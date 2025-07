Daktronics und Grass Valley wollen Live Events für Fans verändern

Daktronics und Grass Valley geben strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von End-to-End-Lösungen für Event Locations bekannt.

»Diese Partnerschaft mit Grass Valley steht für eine starke Bündelung komplementärer Technologien«, so Brad Wiemann, Interim-CEO und Präsident von Daktronics. »Gemeinsam helfen wir Veranstaltungsorten dabei, vollständig immersive End-to-End-Erlebnisse zu bieten, die die Art und Weise verändern, wie Fans Live-Events erleben.«

Konkret soll das gelingen, indem die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln. Daktronics bringt seine Erfahrungen im Bereich LED-Displays ein, Grass Valley sein Know-how bei Content-Management-Systemen und Live-Produktionstechnologie. Gemeinsam wollen die Unternehmen das Fanerlebnis in Veranstaltungsorten voranbringen.

Gemeinsam sollen vollständig integrierte End-to-End-Lösungen möglich werden, die die Erstellung von Inhalten, die Produktionseffizienz und die Echtzeitpräsentation für Sport- und Unterhaltungsstätten verbessern.

»Durch die Zusammenarbeit mit Daktronics können wir die Grenzen des Möglichen in der Live-Produktion und Veranstaltungspräsentation erweitern«, sagte Jon Wilson, CEO von Grass Valley. »Mit zwei der führenden Marken der Branche sind wir gespannt, was dies für die Zukunft integrierter, skalierbarer Lösungen in den weltweit besten Veranstaltungsorten bedeutet.«

Mehrere gemeinsame Projekte sind bereits in Planung.