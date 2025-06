4K und HDR für View Master Events

View Master Events betreibt Griechenlands ersten voll funktionsfähigen 4K-UHD-Ü-Wagen mit Grass Valley-Technologie.

Der Truck, der Live Productions gehört und von View Master Events betrieben wird, verfügt über eine vollständige 12G UHD HDR-Signalkette, die auf 12 Grass Valley LDX 98-Kameras basiert.

Der Ü-Wagen wurde bereits erfolgreich für eine Vielzahl von Live-Produktionen in Griechenland und international eingesetzt und hat einen neuen Standard für mobile Live-Produktionen in der Region gesetzt. View Master Events, ein sehr erfahrenes Produktionsunternehmen, verwaltet den Betrieb des Ü-Wagens und liefert komplexe Live-Übertragungen mit einem Schwerpunkt auf Qualität, Flexibilität und Effizienz.

John Zarganis, CEO von View Master Events, erklärte: »Wir wollten eine Produktionsplattform aufbauen, mit der wir auf dem griechischen und dem weiteren regionalen Markt eine führende Position einnehmen. Die LDX 98-Kameras von Grass Valley bieten die Bildqualität und operative Vielseitigkeit, die für die anspruchsvollen Live-Produktionsumgebungen von heute erforderlich sind. Ob bei Sportübertragungen, kulturellen Veranstaltungen oder großen internationalen Übertragungen – diese Kameras liefern eine konsistente Leistung über mehrere Formate und Bildraten hinweg.«

John Protopsaltis, Technischer Direktor bei View Master Events, fügte hinzu: »Vom technischen Standpunkt aus gesehen war die Integration des LDX 98-Systems von Grass Valley ein großer Fortschritt. Die nahtlosen 12G-Workflows und die robusten HDR-Funktionen geben uns das technische Vertrauen, jedes Projekt zu übernehmen. Die Anpassungsfähigkeit der Kameras vereinfacht die Einrichtung und den Betrieb in engen Produktionszeiträumen, was in einer Live-Übungsumgebung von entscheidender Bedeutung ist.«

Die LDX 98-Kameras unterstützen native 4K UHD-Aufnahmen mit hohem Dynamikbereich und großem Farbraum gemäß ITU-R BT.2020-Standard. Ihre Fähigkeit, in 1,5G-, 3G- und 12G-Workflows zu arbeiten, kombiniert mit 3- und 6-fachen Superzeitlupen-Optionen und gleichzeitigen Live- und High-Speed-Ausgängen, ermöglicht es dem Produktionsteam, sich schnell an unterschiedliche Übertragungsanforderungen anzupassen. Diese Flexibilität reduziert die betriebliche Komplexität und steigert die Produktivität bei gleichbleibend hoher Bildqualität.

Das System wurde von Telmaco S.A., dem seit mehr als 25 Jahren vertrauten Partner von Grass Valley in Griechenland, entwickelt und integriert. Telmaco lieferte das komplette Kamerapaket von Grass Valley sowie Integrationsdienstleistungen und arbeitete eng mit View Master Events zusammen, um eine skalierbare, moderne Ü-Wagen-Plattform zu schaffen.

Drossos Kyriazis, COO bei Telmaco, sagte: »Dies ist das erste brandneue 4K-Kamerapaket, das in Griechenland eingesetzt wird, und ein Meilenstein für die Rundfunkbranche in der Region. Wir sind stolz darauf, View Master Events und Live Productions mit unserer kombinierten Expertise und der Weltklasse-Technologie von Grass Valley zu unterstützen.«

Da der Truck nun voll einsatzfähig ist, bereiten sich Live Productions und View Master Events auf kommende nationale und internationale Veranstaltungen vor und prüfen mögliche zukünftige Erweiterungen der Grass Valley-Ausrüstung in ihrer gesamten Ü-Wagen-Flotte.