Führungswechsel bei Ü-Wagen-Dienstleister TopVision

Achim Jendges scheidet zum 31.12.2025 aus der Geschäftsführung des Ü-Wagen-Dienstleisters aus. Seine Nachfolge übernimmt TVN CFO Christian Panhorst, Alexander Prüstel wird Geschäftsbereichsleiter.

Nach zwei Jahren der geordneten Übergabe tritt Achim Jendges, Gründer und langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der TopVision Telekommunikation GmbH & Co. KG, zum Jahresende in den Ruhestand. Christian Panhorst, CFO der TVN GROUP, tritt seine Nachfolge an. Er ist bereits im August 2025 als Geschäftsführer in die Gesellschaft eingetreten und übernimmt ab dem 01.01.2026 die TopVision-Unternehmensführung. Neuer Geschäftsbereichsleiter wird zum Jahresbeginn 2026 Alexander Prüstel.

»Ich freue mich, dass die TopVision nach mehr als 30 Jahren unter meiner Leitung weiter am Markt bestehen bleibt. Ich weiß mein Lebenswerk und meine Mitarbeiter in guten Händen. Das war mir sehr wichtig«, sagt Achim Jendges.

»Achim Jendges kann mit großem Stolz auf TopVision und seine Leistung zurückblicken. Die letzten beiden Jahre der intensiven Zusammenarbeit haben gezeigt, dass TVN und TopVision eine sehr gute Symbiose darstellen. TVNs Anspruch ist es, zu den besten Live-Produzenten in Europa zu gehören. Der Zusammenschluss mit TopVision hat diesen Anspruch nur noch untermauert. Ich wünsche Achim Jendges für die Zukunft alles Gute«, sagt Markus Osthaus, CEO der TVN GROUP.

Hintergründe

Die TopVision Telekommunikation GmbH & Co. KG wurde 1993 von Achim Jendges und Manfred Müller in Berlin gegründet und zu einem der führenden Ü-Wagen Dienstleister im deutschsprachigen Raum ausgebaut. Zum 01.01.2024 hatte die TVN Live Production 100 Prozent der Anteile von TopVision übernommen. Wie TVN steht TopVision seit Jahrzehnten für hochwertige Produktionen und technische Expertise insbesondere im Bereich der Sport- und Fußballproduktionen. Die TVN Live Production GmbH ist ein gemeinsames Unternehmen der TVN Group Holding (65 %) und der Sportcast GmbH (35 %). Die TVN GROUP gehört zu 100 Prozent zur Mediengruppe Madsack. Sportcast ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DFL GmbH.

TopVision wird als Tochtergesellschaft der TVN Live Production auch in Zukunft eigenständig am Markt agieren.