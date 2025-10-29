Push Beyond the Ordinary: Die Registrierung für die ISE 2026 ist eröffnet

Integrated Systems Europe (ISE), die weltweit führende Technologiemesse für die AV- und Systemintegrationsbranche, kehrt zurück – und die Registrierung für die ISE 2026 ist ab sofort geöffnet.

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Möglichkeiten – dort, wo Grenzen verschwimmen und Innovation zum Leben erwacht. Vom 3. bis 6. Februar 2026 kehrt die ISE in die Fira de Barcelona zurück und lädt die Branche dazu ein, neue Horizonte zu entdecken und das Mögliche neu zu definieren.

Push Beyond: Das nächste Kapitel der ISE beginnt

Die ISE 2026 verwandelt die Fira de Barcelona in einen Ort, an dem Innovation und Neuentdeckung greifbar werden. Unter dem Motto »Push Beyond« verschwimmen die Grenzen des Gewohnten, während neue Maßstäbe für Exzellenz gesetzt werden. Das Erwartbare bleibt zurück – stattdessen eröffnen sich ungeahnte Perspektiven und außergewöhnliche Erlebnisse, die alle Sinne in Staunen versetzen.

»Unser Ziel bei der ISE ist es, die Branche zu inspirieren und neue Möglichkeiten aufzuzeigen«, sagt Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events. »Jedes Jahr möchten wir Erlebnisse schaffen, die Kreativität fördern und Innovation vorantreiben. Die ISE 2026 eröffnet neue Horizonte, setzt frische Impulse und bringt die internationale AV- und Systemintegrationsbranche zu einer zentralen Plattform für Austausch und Fortschritt zusammen.«

Seien Sie Teil des Wandels Die Registrierung für die ISE 2026 ist jetzt geöffnet. Dieses Event bringt Visionäre, Pioniere und kreative Köpfe aus der ganzen Welt zusammen. Es bietet die Chance, Innovationen hautnah zu erleben, die noch vor wenigen Monaten unvorstellbar schienen – Technologien, Konzepte und Ideen, die die Zukunft gestalten werden. Push Beyond what’s possible – together. Registrieren Sie sich noch heute. Leser von film-tv-video.de können sich KOSTENLOS mit dem Code ‘filmtvvideo’ registrieren.

https://www.iseurope.org/welcome/registration

Wo Branchen aufeinandertreffen und neue Ideen entstehen

Die ISE 2026 vereint nicht nur eine Branche – sie öffnet ihre Türen für eine Vielzahl an vertikalen Märkten: von Bildung, Unternehmenskommunikation und Live-Events über Hospitality, Retail und Healthcare bis hin zu vielen weiteren Bereichen. Ganz gleich, wo Sie sich in der globalen Landschaft einordnen – die ISE ist der Ort, an dem jede Branche neue Inspiration findet und Visionen auf Chancen treffen.

Um jedem Fachbereich gerecht zu werden, bietet die ISE 2026 dedizierte Technology Zones, die auf die individuellen Bedürfnisse der Märkte zugeschnitten sind. Ob Digital Signage, Unified Communications, Smart Building oder Residential Technology – jede Zone bietet immersive Erlebnisse, innovative Lösungen und die Möglichkeit, sich mit den richtigen Partnern zu vernetzen.

AI-Pionierin Sol Rashidi hält Keynote

Am Mittwoch, 4. Februar, um 16:00 Uhr, wird Sol Rashidi mit ihrer Keynote »The AI Reality Check: What It Takes to Scale and the Future of Leadership« für eines der Highlights der Messe sorgen. Im Einklang mit dem Leitthema »Push Beyond« fordert Rashidi dazu auf, technologische und mentale Grenzen neu zu definieren. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Künstliche Intelligenz räumt sie mit Mythen auf, trennt Hype von Realität und zeigt, wie Unternehmen KI erfolgreich, skalierbar und verantwortungsvoll einsetzen können – ein visionärer Blick auf die Zukunft von Technologie und Leadership.

Reibungslose Planung mit bnetwork

Damit der Aufenthalt in Barcelona so angenehm wie möglich verläuft, arbeitet die ISE erneut mit bnetwork zusammen – dem offiziellen Hotel- und Logistikpartner der ISE 2026.

Über die speziell eingerichtete Buchungsplattform können Besucherinnen und Besucher aus einer Vielzahl von Unterkunftsoptionen wählen und Hotels zu attraktiven Konditionen buchen – inklusive persönlichem Kundenservice. Zusätzlich bietet bnetwork Transportlösungen und Venue-Buchungsservices, um die Reiseplanung noch einfacher zu gestalten. Weitere Informationen zu Frühbuchungen finden sich unter isehotels.bnetwork.com