Drohnenshows bei der ISE 2026

Die ISE Dohnenshow soll die Stadt in einer faszinierenden Verschmelzung von Technologie und Kunst erleuchten.

Die Integrated Systems Europe (ISE) hebt 2026 erstmals mit einer spektakulären Performance von 600 Drohnen ab. Diese beeindruckende Verbindung von Technologie, Kunst und Kreativität bietet ein audiovisuelles Erlebnis der Extraklasse, das vom 3.–5. Februar täglich um 18:30 Uhr den Himmel über dem South Access der Fira de Barcelona Gran Vía erleuchtet.

Produziert von LANG AG, zeigt diese präzise synchronisierte Licht- und Soundperformance hochentwickelte Drohnen-Choreografien und dynamisches visuelles Storytelling. Die Show wird von Live-Musikern, einer Opernsängerin und der Performance eines digitalen Künstlers auf dem Welcome Screen des South Access begleitet und schafft so ein eindrucksvolles, multisensorisches Erlebnis.

»Die ISE ist jedes Jahr ein Highlight für uns, aber die Ausgabe 2026 wird etwas ganz Besonderes. Gemeinsam mit den Messeveranstaltern und unserem langjährigen Partner RealTime Department haben wir diese Show entwickelt, die das volle Potenzial von Drohnenshows zeigt«, sagt Marta Germes, Director Event Drones bei LANG AG. »Kreatives Design, digitale Displays und synchronisierte Drohnenflüge verschmelzen zu einem inspirierenden Erlebnis. Für uns ist dieses Projekt ein starkes Statement für Innovation und Zusammenarbeit in der Live-Kommunikation, und wir freuen uns sehr, dies mit den richtigen Partnern umzusetzen.«

Für technisch Interessierte bieten die ISE 2026 Drohnenshows die seltene Gelegenheit, modernste audiovisuelle Innovation live zu erleben. Echtzeit-Datenverarbeitung, präzise Automatisierung, fortschrittliche Drohnensteuerung und immersive Display-Technologie verschmelzen zu einer spektakulären Performance. Die Live-Visuals der 600-Drohnen-Formationen werden mit Echtzeitgrafiken auf dem ISE South Access Welcome Screen synchronisiert, einem unsichtbaren 193 m² LED-Display, betrieben von MUXWAVE und RealTime Department, und schaffen so eine orchestrierte, dynamische Kulisse, die zeigt, wie Technologie, Zusammenarbeit und kreatives Storytelling öffentliche Räume in vollständig immersive Erlebnisse verwandeln können.

»Die größte Herausforderung des Projekts war die Live-Synchronisation. Sowohl die Drohnen als auch die visuellen Inhalte auf dem transparenten LED-Bildschirm sowie die Live-Musik mussten exakt aufeinander abgestimmt werden«, erklärt Christoph Gockel, Geschäftsführer bei RealTime Department. »Mit nur kurzer Zeit zwischen offizieller Freigabe und Showstart war eine enge Koordination aller Beteiligten entscheidend. Besonders am Eröffnungsabend mit Opernsängerin, Pianist und Violinist wird die Performance den South Access der ISE in ein außergewöhnliches Abend-Erlebnis verwandeln.«

Die Drohnenshows werden unterstützt von DAMM sowie den Sponsoren Absen, Christie, MA Lighting und Clay Paky.