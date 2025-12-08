The Helm und Arri kündigen strategische Partnerschaft an

Die Partnerschaft soll cineastische Arri-Technologie in Live-Produktions-Workflows weltweit verfügbar machen.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft fungiert The Helm als globaler Integrationspartner von Arri für Live-Produktionen und bietet branchenführende schlüsselfertige Lösungen, Projektmanagement-Expertise und technische Führungsstärke. Die Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass Arri Live Solutions als Managed Service in jedes Projekt integriert und bereitgestellt werden können – und dabei Kinoqualität mit vollständiger Workflow-Unterstützung liefern. Zudem beschleunigt sie die Einführung der Live-Broadcast-Lösungen von Arri als umfassendes Serviceangebot und unterstützt Produktionen sowie Content-Ersteller bei der Integration dieser führenden Technologie in den Bereichen Konzerttourneen, Live-Übertragungen, Film und Fernsehen sowie Corporate Events.

Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam an Initiativen in den Bereichen Marketing, technische Entwicklung, Schulung und Pilotprojekte arbeiten, um die nahtlose Integration cineastischer Kameralösungen in Broadcast-Workflows sicherzustellen – mit der Präzision und Zuverlässigkeit, für die beide Marken bekannt sind. Die Partnerschaft beschleunigt zudem die technische Innovation und Produktentwicklung, bietet Produktionen einen zentralen Ansprechpartner für globale Lösungen, senkt die Einstiegshürden für den Zugang zu Arri-Technologie und reduziert das operative Risiko durch ein erfahrenes und vertrauenswürdiges Team.

The Helm bringt umfassende Erfahrung in die Zusammenarbeit ein und verfügt über langjährige Expertise mit Arri-Technologie, einschließlich des Alexa 35 Live – Multicam Systems. Dieses System kombiniert die Farbtechnologie von Arri mit hoher Flexibilität für Live-Broadcast-Umgebungen. The Helm hat zahlreiche Produktionen weltweit unterstützt – von der ersten globalen Live-Implementierung der Alexa 35 Live in Zusammenarbeit mit VA Hire bis hin zu hochkarätigen Events sowie diversen Corporate-Projekten.

»Unsere Zusammenarbeit mit The Helm stellt einen wichtigen Schritt dar, um Arris cineastische Technologie in großem Maßstab in die Live-Produktion zu bringen«, sagt Chris Richter, Geschäftsführer von Arri. »Durch die Kombination von Arris technischer Innovationskraft mit der Live-Produktions-Expertise von The Helm ermöglichen wir Broadcast- und Event-Produzenten, den unverwechselbaren Arri-Look in Echtzeit zu liefern – von großen Sportereignissen und Konzerten bis hin zu umfangreichen Broadcast-Produktionen, ohne die kreative Intention zu beeinträchtigen.«

»Diese Partnerschaft ist sowohl eine große Ehre als auch die natürliche Weiterentwicklung unserer Beziehung zu Arri«, erklärt Josh Moffat, Mitbegründer und CEO von The Helm. »Wir setzen Arri-Systeme seit Jahren in unzähligen Produktionen ein und haben aus erster Hand erlebt, wie ihre Kameras – seit Langem als Goldstandard im Kino anerkannt – Live-Umgebungen transformieren. Nun Arris erster vertrauenswürdiger Live Solution Partner zu werden, ist ein Privileg. Gemeinsam definieren wir neu, was möglich ist, indem wir Arris legendäre Bildqualität und Zuverlässigkeit in Live-Produktionen auf allen Kontinenten bringen.«