Riedel und Racing Electronics gehen strategische Partnerschaft ein.

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die Kommunikationslösungen im US-Motorsport voranbringen und dabei Sicherheit, Effizienz und Leistung für Rennveranstaltungen, Teams, Fahrer und Fans gleichermaßen verbessern.

Die Zusammenarbeit vereint Riedels Expertise in fortschrittlichen Intercom-Technologien – darunter die wegweisenden Artist-1024-Infrastrukturen und das preisgekrönte Bolero-Funkintercom-System – mit der langjährigen Erfahrung von Racing Electronics im Bereich Funkkommunikation. Racing Electronics ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im nordamerikanischen Motorsport und betreut erfolgreichste Rennteams, Fahrer und Serien.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Riedel neue Motorsport-Kompetenzzentren in den Einrichtungen von Racing Electronics in Nordamerika eröffnen. Dort werden Personal und Equipment aufgebaut, um sowohl US-amerikanische als auch internationale Rennveranstaltungen zu unterstützen. Die Kooperation bringt Riedels über Jahrzehnte in großen Rennserien wie der Formel 1 entwickelte Technologien mit den marktführenden Produkten und dem Kundenservice von Racing Electronics zusammen.

Durch die Integration der fortschrittlichen Signalverteilungs- und Intercom-Netzwerke von Riedel mit der fundierten Marktkenntnis von Racing Electronics gewährleistet die Zusammenarbeit eine klare, unterbrechungsfreie Kommunikation, die die Sicherheit erhöht und die Teamleistung auf allen Rennsport-Ebenen optimiert. Die Partnerschaft umfasst auch ein umfassendes Angebot an Support-Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse von Teams und Fahrern zugeschnitten sind. Von schlüsselfertigen Lösungen und Full-Service-Verleih vor Ort bis hin zu maßgeschneiderten Ohrpassstücken und Helm-Kits bietet das gemeinsame Angebot die Flexibilität und Qualität, die erforderlich ist, um den Anforderungen des modernen Motorsports gerecht zu werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit: In Concord, North Carolina, entsteht ein Motorsport Remote Operations Centre, das Remote-Workflows ermöglicht und den CO₂-Fußabdruck der gemeinsamen Operationen deutlich reduzieren soll.

»Wir freuen uns, gemeinsam mit Racing Electronics unsere innovativen Kommunikationslösungen auf den US-Motorsportmarkt zu bringen«, sagte Lutz Rathmann, CEO Managed Technology bei Riedel Communications. »Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation im Motorsport voranzutreiben.«

Chris Schwartz, Präsident von Racing Electronics, ergänzte: »Anfang des Jahres haben wir ein Projekt mit Riedel in Daytona begonnen, und es wurde schnell klar, dass unsere Unternehmen eine gemeinsame Vision von Innovation und Zusammenarbeit teilen. Gemeinsam sind wir bestens positioniert, neue Standards zu setzen.«