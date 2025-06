GT Racing Team »Garage 59« nutzt Bolero Intercom.

Riedel Communications stellt für das britische GT-Rennteam »Garage 59« eine voll integrierte Kommunikationslösung bereit, die für das Team mittlerweile unverzichtbar geworden ist.

Durch den Einsatz von Riedels drahtlosem Bolero Intercom-System in Kombination mit dem RiFace Funkinterface zur nahtlosen Rennsteuerung hat »Garage 59« ein neues Maß an Klarheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für seine Abläufe an der Rennstrecke erreicht, wo es das Team in der GT World Challenge Europe und den International GT Open entscheidend unterstützt.

Diese Partnerschaft, die vor der neuen Saison geschlossen wurde, hat dem Team geholfen, voll durchzustarten. Garage 59 setzt 2025 drei Autos ein und hat bereits eine Reihe starker Ergebnisse in beiden Rennserien erzielt, was den Status des Teams als ernsthafter Anwärter in der Welt des GT-Rennsports bekräftigt.

»Diese Partnerschaft mit Garage 59 ist ein aufregender Schritt nach vorne, da wir unsere Motorsport-Präsenz in Großbritannien ausbauen«, sagte Nacho Lee, Programme Manager Global Events, Riedel Communications. »Sie ist auch ein gutes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Riedels Produkt- und Managed Technology-Abteilungen. Durch die Zusammenarbeit liefern wir eine vollständig integrierte Lösung, die den hohen Anforderungen von Langstreckenrennen gerecht wird.«

Ursprünglich wurde Bolero durch Riedels Product Division eingeführt, doch Garage 59 wechselte zu einem umfassenderen System mit Riedels Managed Technology Division (MT), die die Funkinfrastruktur und Dry Hire Services für Großveranstaltungen wie die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und in Spa bereitstellt. Das Team profitiert außerdem von MT-exklusiven Helmkits und einem speziell angefertigten Riedel-Rack, das Bolero-, StageLink- und RiFace-Geräte integriert und so die Koordination während des Rennens und die Gesamteffizienz erhöht.

»Wir brauchten eine Kommunikationslösung, die dem Tempo und der Präzision unseres Teams gerecht wird, und Riedel hat uns in allen Belangen überzeugt«, so Andrew Kirkaldy, Teamchef von Garage 59. »Die Klarheit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit des Systems haben sich in dieser Saison zu einem echten Wettbewerbsvorteil für uns entwickelt.«

Riedel Communications wird Garage 59 auch in der Saison 2025 unterstützen und plant weitere Initiativen, um die Fortschritte des Teams und die innovativen Kommunikationstechnologien, die diese ermöglichen, in den Vordergrund zu stellen. Als Teil der Zusammenarbeit ist das Riedel-Branding nun auf den McLaren-Rennwagen von Garage 59 zu sehen, um die Sichtbarkeit dieser Partnerschaft auf und neben der Strecke zu verstärken.

»Garage 59 ist ein erstklassiges Team mit einem dynamischen Setup und starken Ambitionen«, so Lee weiter. »Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie – und das Engagement unserer MT-Techniker – ihnen dabei hilft, ihr volles Potenzial auf der Rennstrecke auszuschöpfen, und wir freuen uns bereits darauf, unsere Zusammenarbeit in Zukunft zu vertiefen.«