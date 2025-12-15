Jugendschutz-KI »Merm:ai:d« im offiziellen Qualitätstest

RTL Deutschlands »Merm:ai:d« möchte an der Basis für einen neuen Standard im Jugendmedienschutz mitwirken.

Merm:ai:d ist eine bereits vor einem Jahr von RTL Deutschland entwickelte KI-Lösung, die audiovisuelle Inhalte automatisiert analysiert und Jugendschutz-Teams bei der Altersbewertung unterstützt, ohne den menschlichen Bewertungsprozess zu ersetzen. Durch diese Kombination entsteht ein besonders transparenter und qualitativ konsistenter Ansatz, der nun im Rahmen des Modellversuchs von unabhängigen Expertinnen und Experten evaluiert wird.

Derzeit durchläuft die KI einen Modellversuch, an dem die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) beteiligt sind. Damit ist RTL Deutschland das erste Medienunternehmen, dessen Technologie in diesem zukunftsweisenden Verfahren einen Qualitätssicherungsprozess durchläuft, der Standards für KI-Systeme setzt, ihren Einsatz bewertet und fachlich von zentralen Akteuren im Jugendmedienschutz begleitet wird.

Daniela Hansjosten, Leiterin Standards & Practices bei RTL Deutschland: »Wir freuen uns, dass ‚Merm:ai:d‘ als erstes Produkt den Praxistest innerhalb des neuen KJM-Modellversuchs durchläuft. Unsere KI verbindet Effizienz mit der notwendigen fachlichen Tiefe und kann so helfen, den Jugendmedienschutz in Deutschland langfristig zu stärken. Die enge Kooperation relevanter Stakeholder unterstreicht, wie bedeutend verantwortungsvolle KI-Lösungen für die Zukunft des Jugendschutzes sind.«

Ein neuer Weg: Qualitätsstandards statt reiner Automatisierung

Im Gegensatz zu bestehenden KI-basierten Klassifizierungsansätzen, die primär auf automatisierte Kennzeichnungsprozesse abzielen, legt der KJM-Modellversuch besonderen Wert auf transparente Prüfwege, klare Qualitätskriterien und die Integration von Jugendschutzexpertise. Aus Sicht von RTL Deutschland passt »Merm:ai:d« ideal in dieses Modell, da das System nicht lediglich Vorschläge generiert, sondern als Werkzeug dient, um große Inhaltsmengen zielgerichtet, nachvollziehbar und im gesetzlichen Rahmen zu bewerten.

Damit zeigt das Unternehmen, wie moderne KI-gestützte Jugendschutzlösungen aussehen können: assistierend statt ersetzend, qualitätsorientiert statt rein skalierend, zukunftsfähig statt kurzfristig optimiert.

Bereit für den Markt – Interesse wächst

Der Start des Modellversuchs im Januar 2026 erfolgt in einer Zeit, in der das generelle Interesse von Medienhäusern und Plattformen an KI-Lösungen spürbar hoch ist. RTL Deutschland befindet sich zur »Merm:ai:d« bereits in einem umfassenden Marktdialog mit interessierten Partnern im deutschsprachigen und europäischen Medienmarkt. Der Name »Merm:ai:d« entstand durch einen internen Ideenaufruf und trifft den Kern des Projekts: eine KI als hybrides Wesen, das technische Analyse und menschliche Verantwortung vereint.