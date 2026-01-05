Das neue Fachbuch richtet sich an Interessierte aus dem Film- und Videoberich, die verstehen möchten, wie generative KI in der Praxis eingesetzt werden kann.

Für Thomas Foster ist Künstliche Intelligenz weit mehr als ein technischer Trend. »Im Bereich Musik und Film ist KI für mich die größte Revolution seit der Erfindung der Tonbandmaschine und der Filmkamera. Wir können sie nicht aufhalten – die Frage ist nicht, ob wir sie mögen, sondern wie wir damit arbeiten. Für mich war früh klar: Ich möchte zu den Spezialisten dieses Werkzeugs gehören.«

Aus dieser Haltung heraus beschäftigt sich Foster seit Jahren intensiv mit generativer KI – sowohl in der Musikproduktion als auch im Bereich Film und Bewegtbild.

In seinem Buch »KI in der Film- und Videoproduktion – Der praktische Einstieg« behandelt er unter anderem:

• Text-zu-Video-Workflows: Von der Idee zum bewegten Bild per Prompt

• Bildgenerierung als Grundlage für animierte Szenen und Storyboards

• Erstellung konsistenter KI-Charaktere über mehrere Clips hinweg

• KI-gestütztes Sounddesign und Musikproduktion für Bewegtbild

• umfassende Tool-Übersichten mit QR-Codes zu aktuellen KI-Diensten

Rheinwerk, einer der führenden deutschsprachigen Verlage für kreative Fachliteratur, hat das Buch veröffentlicht.