Die Broadcast- und Medienproduktionsbranche startet mit der Hamburg Open ins neue Jahr.

Am 14. und 15. Januar präsentieren rund 200 Aussteller auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress Innovationen, Markttrends und Networking-Möglichkeiten. Die Fachmesse bietet einen umfassenden Überblick über die gesamte Produktionskette – von der Aufnahme über Postproduktion bis hin zu Speicherung, Übertragung und Delivery.

Neu in diesem Jahr sind die Guided Tours für Corporate Video sowie das interaktive LIVE LAB, in dem die Content Creator Ian und Daniel Budiman (Budibros) gemeinsam mit Fachbesuchern die neueste Kamera- und Live-Broadcast-Technologie testen. Das LIVE LAB wird an beiden Messetagen auf dem Twitch-Kanal der Budibros gestreamt.

Das Bühnenprogramm verteilt sich auf drei Stages: Während die Vision Stage aktuelle Technologie- und Zukunftsthemen in den Fokus rückt, liefert die OPEN Stage Impulse aus der Praxis – von Workflows und Produktionstrends bis zu Herausforderungen in Broadcast, Streaming und Content Creation. Die Media Tec Stage setzt Schwerpunkte bei Corporate Video, UCC und professioneller Medientechnik.

Erstmals werden Guided Tours für Corporate Video angeboten. Unter der Leitung von Studio Hamburg MCI erhalten Fachbesucher Einblicke in Corporate-Video-Lösungen und deren Einsatz im Unternehmenskontext. Die Touren finden am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 12:30 Uhr statt.

Ergänzt wird das Programm durch Masterclasses und Workshops, darunter ein Dante-Training von Audinate mit praktischen Demonstrationen zum Planen und Betreiben von Dante-Netzwerken.

HAMBURG OPEN 2026

14. Januar, 10–18 Uhr | 15. Januar, 10–16 Uhr

Hamburg Messe, Halle B6