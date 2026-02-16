Sony eröffnet DMPC in Tokio

Das DMPC Japan ist ein Ort, an dem gemeinsam mit Kreativen Medienproduktionen vorangetrieben und realisiert werden sollen.

Sony wird im Februar 2026 sein weltweit drittes »Digital Media Production Center« eröffnen. Der Standort befindet sich innerhalb der Sony Group-Zentrale in Minato-ku, Tokio. Nach Los Angeles (Vereinigten Staaten) und London (Großbritannien) ist dies der dritte globale Standort.

Die Einrichtung ermöglicht eine umfassende Überprüfung des gesamten Medienproduktions-Workflows – vom Testen der neuesten Filmausrüstung über virtuelle Produktionsaufnahmen, die Erstellung von XR-basierten räumlichen Inhalten bis hin zur Postproduktion und Testvorführungen. Durch die Zusammenarbeit mit den bestehenden Zentren in den USA und Großbritannien wird der neue Standort den gegenseitigen Austausch von globalen Produktionstechniken, Fachwissen und Erfolgsbeispielen erleichtern.

Sony hat eine Fülle von Technologien und Fachwissen in Bereichen wie Kino, virtuelle Produktion und XR aufgebaut und stärkt seine Lösungen für die Erstellung räumlicher Inhalte. Durch die Förderung der Verschmelzung von physischer und virtueller Welt und die Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten von Kreativen möchte das Unternehmen gemeinsam mit Kreativen neue Unterhaltungserlebnisse schaffen.

Sony wird das DMPC Japan mit den neuesten Kinokameras, Beleuchtungsausrüstung, Produktionsstudios, einem virtuellen Produktionsstudio, XR-Lösungen und vielem mehr ausstatten und so eine Umgebung schaffen, in der Kreative gemeinsam mit Sony an neuen Film- und Produktionstechniken arbeiten, Produktionsherausforderungen lösen und Feedback austauschen können, um die zukünftige Produktentwicklung zu beeinflussen. Außerdem soll es als Treffpunkt für Fachleute dienen.

Die Einrichtung wird zunächst professionellen Kreativen zur Verfügung stehen und später als Basis für die Förderung der nächsten Generation von Kreativen dienen. Ein Fokus wird auf der Erstellung räumlicher Inhalte liegen. So will das DMPC Japan zur Weiterentwicklung der Medienproduktionsbranche beitragen.

Produktionsstudios

Die Studios sind vollständig ausgestattet, um vielfältige Drehbedürfnisse zu erfüllen, und verfügen über die CineAlta-Flaggschiffkamera Venice 2, die Cinema Line-Kameraserie und verschiedene Beleuchtungsgeräte. Sie umfassen auch ein Produktionsdesign-Set, das von der Japan Film and Television Art Directors Association betreut wird und praktische Testaufnahmen möglich macht.

Ausstattung

Das DMPC Japan verfügt über den Referenzmonitor BVM-HX3110, der eine präzise Farbbewertung und professionelle Farbkorrekturen ermöglicht. Außerdem umfasst es einen Bravia 9, der als Kundendisplay zur Überprüfung der Bildqualität auf einem Großbildfernseher dient. Während Produktionsstudios und Postproduktionsstudios in der Regel getrennt voneinander untergebracht sind, befinden sich im DMPC Japan beide innerhalb derselben Einrichtung. Das erleichtert effiziente End-to-End-Tests von den Dreharbeiten bis zur Fertigstellung.

Virtuelle Produktion

Das DMPC Japan beherbergt ein In-Camera-VFX-Studio, ausgestattet mit einer Crystal LED-Wand Verona. In Kombination mit dem Ocellus-Kameratracking-System, der CineAlta Venice 2 Kamera und dem Virtual Production Tool Set, einer Software-Suite für die virtuelle Produktion, unterstützt die Anlage das Testen virtueller Produktionsworkflows. Außerdem sind Multi-Kamera-Live-Schaltungen für Rundfunkübertragungen möglich – mit Geräten wie der Systemkamera HDC‑F5500 und dem Live-Produktionsmischer MLS‑X1.

XR-Lösungen

Da die Nachfrage nach 3DCG-Produktionstechnologien (3D-Computergrafik) und -Umgebungen parallel zur zunehmenden Nutzung von XR in der virtuellen Produktion wächst, verfügt das DMPC über die XYN-Lösungssuite zur Unterstützung bei dem Erstellen räumlicher Inhalte. Besucher können auch neue Möglichkeiten der Erstellung räumlicher Inhalte mit der XYN Spatial Capture-Lösung (Beta) erkunden, die 3DCG-Produktionen, Filmproduktionen unter Verwendung von Motion-Capture-Technologie über XYN Motion Studio und den Mocopi Professional-Modus sowie die 3D-Wiedergabe ohne Brille mit Spatial Reality Displays ermöglicht.

Masterclass-Programm

Das DMPC Japan soll künftig als Basis für praktische Technologiedemonstrationen und als Ort dienen, an dem Kreative lernen und sich mit der Medienproduktionsbranche vernetzen können.