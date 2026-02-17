Investition, Projektion: 17.02.2026

Lang AG investiert in 100 Panasonic Mevix PT-RQ45K Projektoren

Mit einer Stückzahl von 100 Panasonic Mevix PT-RQ45K Projektoren erweitert die LANG AG ihr Projektionsportfolio.

Die Lang AG gibt ihre Investition in 100 Exemplare des Panasonic Mevix PT-RQ45K Projektors bekannt. 

Der Panasonic Mevix PT-RQ45K ist ein 3-Chip-DLP-Projektor mit nativer 4K-Auflösung und einer Lichtleistung von 42.000 ANSI Lumen. Er verfügt standardmäßig über Intel SDM Slots und bietet damit hohe Flexibilität bei der Signalintegration. Bei identischen Abmessungen ist der Projektor mit denselben Objektiven und Flugrahmen wie der PT-RQ35K kompatibel, liefert jedoch rund 12.000 ANSI Lumen mehr Helligkeit.

Eine beschichtete PCB schützt die Elektronik vor Schmutz und Feuchtigkeit. Ergänzend ermöglicht ein integrierter 5-Zoll-LCD-Statusmonitor die schnelle Kontrolle wichtiger Betriebsinformationen direkt am Gerät.

Der PT-RQ45K ist darauf ausgelegt, in den kommenden Jahren hohe Lichtleistung, Bildqualität und Zuverlässigkeit bereitzustellen.

Durch die Anschaffung von 100 Projektoren ist zudem eine sofortige Verfügbarkeit in hoher Stückzahl gewährleistet. Die hohe Lagerverfügbarkeit erlaubt eine flexible Projektplanung und stellt sicher, dass auch komplexe Anforderungen kurzfristig und in gleichbleibender Qualität umgesetzt werden können.

