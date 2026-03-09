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Lawo Special Online Event

Lawo stellt am 8. April ein neues, wichtiges Produkt seines IP-basierten Portfolios vor.

Lawo lädt Fachleute aus der Broadcast- und AV-Mediatechnik herzlich zu einem Special Online Event am 8. April 2026 ein, bei dem das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seinem stetig wachsenden Portfolio an IP-basierten Lösungen vorstellen wird – eine bedeutende Innovation für effizientere, flexiblere und agilere Systemdesigns.

©LawoZwei Sessions erlauben es Teilnehmern aus aller Welt, an diesem Event teilzunehmen:
• 10:00 Uhr MESZ / 08:00 Uhr UTC / 04:00 Uhr EDT
• 20:00 Uhr MESZ / 18:00 Uhr UTC / 14:00 Uhr EDT

Anmeldungen können über den Direktlink hier vorgenommen werden.

Mit dieser Präsentation will Lawo die Frage beantworten, die nahezu alle Produktionsumgebungen betrifft – vom Broadcast‑ und Recording‑Bereich über Ü‑Wagen bis hin zu Theatern, Corporate‑AV‑Installationen und Live‑Events: Können mit nur einer Neuheit die Setups über das gesamte Produktionsspektrum hinweg schneller, smarter und schlanker werden?

Die neue Lösung, die Lawo vorstellt, soll vielseitig einsetzbar und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet sein – darauf ausgerichtet, der steigenden Nachfrage nach intelligenteren, flexibleren und agileren IP‑basierten Systemarchitekturen gerecht zu werden.

LawoWebinar
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