Lawo ernennt Jamie Dunn zum CEO

Lawo hat die Ernennung von Jamie Dunn zum Chief Executive Officer (CEO) der Lawo AG bekanntgegeben. Dunn kam 2011 zu Lawo und ist seit 2024 als Vorstand und stellvertretender CEO tätig.

In seiner neuen Position als CEO wird Jamie Dunn eine Schlüsselrolle bei der weiteren Entwicklung der Lawo Group spielen. Seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen, sein tiefgreifendes Marktverständnis und seine internationale Erfahrung bilden dabei eine starke Basis für die Zukunft. Zu seiner Rolle sagte Jamie: »Die Stärke von Lawo liegt seit jeher in seinen Mitarbeitern, seinen Partnerschaften, seinen Werten und seinem Innovationsanspruch. Es ist mir eine Ehre, das nächste Kapitel des Erfolgs dieses bemerkenswerten Unternehmens zu gestalten. Es sind spannende Zeiten – und es eröffnen sich enorme Chancen für unser Unternehmen.«

Im Zuge des Führungswechsels scheidet Philipp Lawo aus dem Vorstand der Lawo AG aus und wechselt in den Aufsichtsrat. Dieser Schritt unterstreicht Lawos Anspruch, seine Corporate Compliance zu stärken, indem Management- und Kontrollfunktionen innerhalb der Unternehmensgremien klarer voneinander getrennt werden.

Lawos Managementteam setzt sich nun aus Jamie Dunn (CEO und Vorstand), Claus Gärtner (CFO und Vorstand), Andreas Hilmer (CMO), Christian Lukic (CSCO), Phil Myers (CTO) und Ulrich Schnabl (COO) zusammen. Diese teamorientierte und kollegiale Struktur war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Erfolgsfaktor für starke Unternehmensleistung, strategische Klarheit und operative Widerstandsfähigkeit.

Michael Sonnabend, Vorsitzender des Aufsichtsrats, betont die Kontinuität in der Unternehmensführung: »Diese Veränderungen bestätigen unser Vertrauen in Lawos bewährte Managementstruktur und die enge Zusammenarbeit im Führungsteam. Dieser Übergang gewährleistet die anhaltende Stabilität des Unternehmens mit Blick auf die Zukunft.«

Unter der gemeinsamen Führung des Managementteams hat Lawo globale Marktveränderungen erfolgreich gemeistert und gleichzeitig seine Position als führender Anbieter von IP- und IT-basierten Lösungen für Audio- und Video-Medieninfrastrukturen weiter ausgebaut. »Das Managementteam hat wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristige strategische Ziele zu definieren und konsequent umzusetzen«, so Sonnabend.

Mit seinem Wechsel in den Aufsichtsrat wird Philipp Lawo weiterhin die Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen und dabei sicherstellen, dass die Werte der Familie Lawo fest in der Unternehmenskultur verankert bleiben.

Als alleiniger Vorstand der Lawo Holding AG verantwortet er die strategische Ausrichtung der gesamten Lawo Gruppe und stärkt damit den Fokus auf langfristige Stabilität und nachhaltiges Wachstum.

Sonnabend ergänzt: »Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Lawo weiterhin auf seinem starken Fundament aufbaut und gleichzeitig ein nachhaltiges und robustes Wachstumsmodell verfolgt. Der Aufsichtsrat setzt volles Vertrauen in Jamie Dunn und das gesamte Managementteam. Mit ihrer umfassenden Expertise und ihrem gemeinsamen Engagement ist Lawo für das nächste Kapitel seiner Unternehmensentwicklung hervorragend aufgestellt.«