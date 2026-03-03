Anzeige

Business

Lawo ernennt Jamie Dunn zum CEO

Jamie Dunn wird Chief Executive Officer (CEO), Philipp Lawo scheidet aus dem Vorstand aus und wechselt in den Aufsichtsrat.
©Lawo

Jamie Dunn wird Chief Executive Officer bei Lawo.

Lawo hat die Ernennung von Jamie Dunn zum Chief Executive Officer (CEO) der Lawo AG bekanntgegeben. Dunn kam 2011 zu Lawo und ist seit 2024 als Vorstand und stellvertretender CEO tätig.

In seiner neuen Position als CEO wird Jamie Dunn eine Schlüsselrolle bei der weiteren Entwicklung der Lawo Group spielen. Seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen, sein tiefgreifendes Marktverständnis und seine internationale Erfahrung bilden dabei eine starke Basis für die Zukunft. Zu seiner Rolle sagte Jamie: »Die Stärke von Lawo liegt seit jeher in seinen Mitarbeitern, seinen Partnerschaften, seinen Werten und seinem Innovationsanspruch. Es ist mir eine Ehre, das nächste Kapitel des Erfolgs dieses bemerkenswerten Unternehmens zu gestalten. Es sind spannende Zeiten – und es eröffnen sich enorme Chancen für unser Unternehmen.«

Im Zuge des Führungswechsels scheidet Philipp Lawo aus dem Vorstand der Lawo AG aus und wechselt in den Aufsichtsrat. Dieser Schritt unterstreicht Lawos Anspruch, seine Corporate Compliance zu stärken, indem Management- und Kontrollfunktionen innerhalb der Unternehmensgremien klarer voneinander getrennt werden.

©Lawo

Die Home-Plattform …

Lawos Managementteam setzt sich nun aus Jamie Dunn (CEO und Vorstand), Claus Gärtner (CFO und Vorstand), Andreas Hilmer (CMO), Christian Lukic (CSCO), Phil Myers (CTO) und Ulrich Schnabl (COO) zusammen. Diese teamorientierte und kollegiale Struktur war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Erfolgsfaktor für starke Unternehmensleistung, strategische Klarheit und operative Widerstandsfähigkeit.

Michael Sonnabend, Vorsitzender des Aufsichtsrats, betont die Kontinuität in der Unternehmensführung: »Diese Veränderungen bestätigen unser Vertrauen in Lawos bewährte Managementstruktur und die enge Zusammenarbeit im Führungsteam. Dieser Übergang gewährleistet die anhaltende Stabilität des Unternehmens mit Blick auf die Zukunft.«

©Lawo

… hat sich für Lawo zu einem zentralen Produkt entwickelt. 

Unter der gemeinsamen Führung des Managementteams hat Lawo globale Marktveränderungen erfolgreich gemeistert und gleichzeitig seine Position als führender Anbieter von IP- und IT-basierten Lösungen für Audio- und Video-Medieninfrastrukturen weiter ausgebaut. »Das Managementteam hat wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristige strategische Ziele zu definieren und konsequent umzusetzen«, so Sonnabend.

Mit seinem Wechsel in den Aufsichtsrat wird Philipp Lawo weiterhin die Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen und dabei sicherstellen, dass die Werte der Familie Lawo fest in der Unternehmenskultur verankert bleiben.

©Nonkonform

Der Führungswechsel bei Lawo unterstreicht Kontinuität und langfristige strategische Ausrichtung.

Als alleiniger Vorstand der Lawo Holding AG verantwortet er die strategische Ausrichtung der gesamten Lawo Gruppe und stärkt damit den Fokus auf langfristige Stabilität und nachhaltiges Wachstum.

Sonnabend ergänzt: »Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Lawo weiterhin auf seinem starken Fundament aufbaut und gleichzeitig ein nachhaltiges und robustes Wachstumsmodell verfolgt. Der Aufsichtsrat setzt volles Vertrauen in Jamie Dunn und das gesamte Managementteam. Mit ihrer umfassenden Expertise und ihrem gemeinsamen Engagement ist Lawo für das nächste Kapitel seiner Unternehmensentwicklung hervorragend aufgestellt.«

Jamie DunnLawoPersonalie
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Riedel CommunicationsRiedel ernennt Jan Eveleens zum CEO der Product Division Jamie Dunn steigt auf Avid ernennt Wellford Dillard zum CEO Lawo: CCO Dunn leitet US-Niederlassung

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved