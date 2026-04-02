Nikon trennt sich von MRMC

Nikon verkauft Mark Roberts Motion Control (MRMC) an MRMC Bidco Limited des britischen Investors Blandford Capital LLP. Das gab Nikon in Tokio bekannt.

Nikon hatte MRMC im Oktober 2016 übernommen und die Robotik-Lösungen des britischen Spezialisten mit eigenen Imaging-Technologien und Vertriebskanälen kombiniert – unter anderem für High-End-Filmproduktion, Broadcast, Live-Sport und Virtual Production.

Den Verkauf begründet Nikon mit einer Neuausrichtung des Konzernportfolios.

Der Deal fügt sich in eine Phase strategischer Umstrukturierung bei Nikon ein: 2024 hatte der Konzern bereits den Kinokamera-Hersteller Red übernommen – ein Signal, dass Nikon seinen Fokus stärker auf den Cinematography-Markt legt und die Robotik-Sparte nicht länger als Kerngeschäft betrachtet.

Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben. Offen ist auch noch, wann die Transaktion abgeschlossen wird.