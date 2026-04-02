Anzeige

Business

Nikon trennt sich von MRMC

Nikon gibt die Tochtergesellschaft Mark Roberts Motion Control ab. Der Kamera-Robotik-Spezialist geht an das britische Investmentunternehmen Blandford Capital.

Nikon verkauft Mark Roberts Motion Control (MRMC) an MRMC Bidco Limited des britischen Investors Blandford Capital LLP. Das gab Nikon in Tokio bekannt.

Nikon will sich von MRMC trennen.

Nikon hatte MRMC im Oktober 2016 übernommen und die Robotik-Lösungen des britischen Spezialisten mit eigenen Imaging-Technologien und Vertriebskanälen kombiniert – unter anderem für High-End-Filmproduktion, Broadcast, Live-Sport und Virtual Production.

Den Verkauf begründet Nikon mit einer Neuausrichtung des Konzernportfolios.

Der Deal fügt sich in eine Phase strategischer Umstrukturierung bei Nikon ein: 2024 hatte der Konzern bereits den Kinokamera-Hersteller Red übernommen – ein Signal, dass Nikon seinen Fokus stärker auf den Cinematography-Markt legt und die Robotik-Sparte nicht länger als Kerngeschäft betrachtet.

Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben. Offen ist auch noch, wann die Transaktion abgeschlossen wird.

MRMCNikonRobotikUnternehmen
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

MRMC auf der NAB: »Die Grenzen des Machbaren verschieben« MRMC: neuer Kameraroboter Cinebot Mini © SWR/Thorsten HeinSWR trennt sich vom Großteil seiner Requisiten MRMC übernimmt Slidekamera

Anzeige

Most Popular

©Blackmagic

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved