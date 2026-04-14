Anzeige

©BFE/RSI
Business

RSI integriert Radioumgebung in bestehenden IP-Workflow mit KSC Core

RSI integriert seine Radioumgebung in den bestehenden IP-basierten Workflow auf Basis von KSC Core.
©BFE/RSI

RSI integriert seine Radioumgebung in den bestehenden IP-basierten Workflow auf Basis von KSC Core.

Nach der 2022 realisierten Modernisierung des TV-Hauptschaltraums setzt RSI erneut auf KSC Core als zentrale Steuerungsebene. Damit entsteht eine gemeinsame technische Grundlage für Radio- und TV-Betrieb, die Abläufe vereinheitlicht und den crossmedialen Einsatz erleichtert.

IP-basierte Radioproduktion auf gemeinsamer Steuerungsebene

Die Integration der Radioproduktion in den IP-Workflow war für RSI auch organisatorisch von Bedeutung. Durch eine einheitliche Steuerungsebene lassen sich Abläufe zusammenführen, Ressourcen gezielter einsetzen und technische Abhängigkeiten transparenter gestalten.

©BFE/RSI

Das Projekt umfasst zehn Radiostudios …

Das erhöht die Betriebssicherheit und verzahnt Radio- und TV-Betrieb enger miteinander.

BFE erweiterte KSC Core gezielt um Funktionen für die Radioproduktion. Dabei entstanden unter anderem Module wie CodecBox, Audio-Remapping und Multiplex-Bus-Havarie sowie zusätzliche Delegationslogiken für Studio- und Remote-Umschaltungen. Die Bedienoberflächen wurden über die KSC GFXUnit gemeinsam mit RSI gestaltet und an allen Arbeitsplätzen im crossmedialen Schaltraum eingebunden.

Integration der Radiostudios in den laufenden IP-Workflow

Die Audiotechnik wurde durch die SLG Broadcast AG als Generalunternehmer installiert und konfiguriert. »Die Einführung musste mit dem laufenden TV-Betrieb abgestimmt werden«, erläutert Francesco Mattuzzi, Projektmanager bei SLG. »

©BFE/RSI

… drei Redaktionsräume und eine Audioplattform mit 20 Prozessoren …

Dass wir die Radioprozesse mit der GFXUnit präzise abbilden konnten, ohne bestehende Strukturen zu verändern, war für den Projektverlauf entscheidend. Die Flexibilität der Oberfläche hat uns geholfen, die Abläufe schnell in den Betrieb zu überführen.«

Das Projekt umfasst zehn Radiostudios, drei Redaktionsräume und eine Audioplattform mit 20 Prozessoren. Insgesamt wurden mehr als 2.500 Logikmodule und über 250 Prozesse
eingerichtet.

KSC Core für radiospezifische Workflows

»Die Anforderungen aus der Radioumgebung führten dazu, dass wir mehrere Funktionen in KSC Core gezielt ausgebaut haben«, sagt Yann Garcin, Project Engineer KSC bei BFE.

©BFE/RSI

… und schafft eine gemeinsame technische Grundlage für Radio- und TV-Betrieb.

»Dazu zählen neue Radiomodule, erweiterte Delegationsmechanismen und eine präzisere Abbildung studioübergreifender Szenarien. Die enge Zusammenarbeit mit RSI hat maßgeblich dazu beigetragen, diese Anpassungen bedarfsgerecht umzusetzen.«

RSI plant bereits weitere Maßnahmen hin zu einer vollständig IP-basierten Produktionsumgebung. Aktuell wird die Umstellung der TV-Regien A und B vorbereitet, ebenfalls auf Basis von KSC Core. Für BFE ist das Radioprojekt ein wichtiger Beitrag, um KSC Core im Radiobereich weiter zu etablieren und die crossmediale Nutzung des Systems auszubauen.

BFEIPKSC CoreRadio
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©BFEKSC Experience Day 2026 ©BFEBFE verstärkt KSC-Entwicklung ©BFENeue Schnittstelle im KSC Core ©BFEBFE: 10 Jahre KSC Core

Anzeige

Most Popular

©Blackmagic

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©Deutsche Telekom AG

Fußball-WM bei MagentaTV

©CBM

Kompakte Highspeed-Kamera Pixboom Spark

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

Medientage Special »AI & Media 2026«

Am 21. & 22. April veranstalten die Medientage München in der HFF München die neue Konferenz »AI & Media«. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz in der TV-, Film- und Medienproduktion.
München
21. - 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved