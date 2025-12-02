Praxisnahe Einblicke in Steuerung, Monitoring und IP-basierte Workflows.

Am 13. Januar 2026 lädt KSC Systems Fachpublikum aus Broadcasting, Medienproduktion, Events, Postproduktion und Leitstellenumgebungen zum KSC Experience Day 2026 nach Hamburg ein. Die Veranstaltung findet im Hotel Hafen Hamburg statt und bietet einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen der KSC Produktfamilie sowie Best Practices aus realen Produktions- und Schaltraumprojekten.

Die Agenda umfasst Erfahrungsberichte aus Broadcast-Umgebungen, technische Sessions zu Steuerungs- und Monitoring-Prozessen sowie Einblicke in IP- und Cloud-basierte Workflows. Vorgesehen sind unter anderem Projektvorträge aus dem Media Operations-Kontext, Einblicke in radiotechnische Installationen und Beiträge zu zentralen KSC Modulen wie EventManager, Bouquet-Funktion, Order Management und KSC Horizon.

»Viele Produktionsprozesse verändern sich durch IP-basierte Systeme, Virtualisierung und vernetzte Infrastruktur«, sagt Jürgen Loos, Vertriebsleiter KSC Systems. »Der Experience Day ermöglicht einen sehr konkreten Blick darauf, wie solche Workflows bereits heute in unterschiedlichen Produktionsumgebungen umgesetzt werden.«

Im Mittelpunkt stehen anwendungsnahe Demonstrationen: von der grafischen Verschaltungsübersicht im CircuitManager über Monitoring mit KSC SinAlarm bis hin zur Gestaltung von Bedienoberflächen mit der GFXUnit. Damit richtet sich der Experience Day insbesondere an Broadcast Engineers, Produktionsleitende, Systemplaner und -planerinnen sowie technische Entscheider und Entscheiderinnen mit Fokus auf Stabilität, Zukunftsfähigkeit und Effizienz in komplexen Betriebsstrukturen.

»Die Anforderungen entwickeln sich in Richtung flexibler, skalierbarer Workflows, die klassische und IP-basierte Signale gleichermaßen abbilden«, ergänzt Christian Montag, Technical Sales Manager KSC Systems. »Viele Fragen entstehen erst im direkten Dialog, und genau dafür bietet der Experience Day einen praxisnahen Rahmen.«

Der Termin wurde bewusst vor der Hamburg Open platziert und ermöglicht so eine zusätzliche Gelegenheit zum Austausch über Produktionslogiken, Steuerungskonzepte, Monitoring, Redundanzstrategien und modulare Systemarchitekturen innerhalb der KSC Produktlinie.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich.

Agenda und Registrierung stehen online bereit: