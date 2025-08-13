BFE: 10 Jahre KSC Core

KSC Core, die intelligente Steuerung für Broadcast- und Produktions-Umgebungen, feiert 10-jähriges Bestehen.

Vor zehn Jahren wurde KSC Core erstmals auf einer internationalen Messe vorgestellt. Seitdem hat sich die von BFE entwickelte Steuerungsplattform zu einem Standard für Broadcast- und Produktionsumgebungen entwickelt – mit heute mehr als 300 Installationen weltweit.

KSC Core wurde 2015 mit dem Ziel entwickelt, komplexe Steuerungsprozesse in Fernsehstudios, Master Control Rooms, mobilen Produktionseinheiten und Leitstellen zu vereinfachen. Die modulare Architektur, herstellerunabhängige Integration und hohe Ausfallsicherheit haben das System in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Branche gemacht.

»KSC Core ist kein statisches Produkt, sondern eine Plattform, die sich kontinuierlich an neue Technologien und Anforderungen anpasst und weiterentwickelt«, sagt Marco Lennartz, KSC Operations Manager. »Alle unsere wichtigsten Funktionen, Softwareentwicklungen und Front-Ends wie die Bouquet-Funktion, GFXUnit, EventManager oder CircuitManager sind aus konkreten Kundenprojekten entstanden. Wir entwickeln nicht im Labor, sondern direkt in der Praxis, im direkten Austausch mit unseren Kunden.«

Von Anfang an setzte KSC Core auf IP- und Hybrid-Unterstützung. Bereits 2015 wurden erste IP-Funktionen nach SMPTE 2022 integriert – zu einer Zeit, als SDI noch dominierte. Heute ist das System vollständig SMPTE-2110-fähig.

Sven Hesselbach, Geschäftsführer von BFE, betont den strategischen Wert dieser Entwicklung: »In einer Branche, die von technologischen Umbrüchen geprägt ist, ist Verlässlichkeit ein entscheidender Faktor. KSC Core kombiniert diese Stabilität mit der Fähigkeit, neue Technologien schnell und sicher zu integrieren. Das gibt unseren Kunden Planungssicherheit – und den Anwendern die Gewissheit, dass ihr System auch in fünf oder zehn Jahren noch reibungslos funktioniert.«

KSC Core wird weltweit eingesetzt – von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten über Dienstleister in der Live-Produktion. Die Einsatzbereiche reichen von der signalgenauen Steuerung im Live-Betrieb bis zur zentralisierten Kontrolle ganzer, vernetzter Produktionsketten.

Zehn Jahre KSC Core in Zahlen:

Über 300 Installationen weltweit

Steuerung von 500+ Gerätetypen und 80 Routern

Mehr als 150 Device Control Interfaces mit rund 80.000 Funktionen

Einsatz in Broadcast- und Eventumgebungen auf allen Kontinenten

»Wir sehen das zehnjährige Jubiläum nicht als Abschluss oder ruhen uns auf diesem Erfolg aus, sondern sehen es als Zwischenstand«, so Lennartz. »Die kommenden Jahre werden von noch stärkerer IP-Integration, Cloud-Anbindungen und intelligenten Automatisierungen geprägt sein – und KSC Core wird diese Entwicklungen aktiv mitgestalten.«