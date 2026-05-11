Kronehit erneuert komplette Studioinfrastruktur mit Lawo und SLG Broadcast

Die Entscheidung für SLG Broadcast und Lawo als Partner bei der Studioerneuerung wurde im Rahmen eines Treffens am Lawo Messestand offiziell bestätigt und markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit der drei Unternehmen. Künftig werden alle Studios von Kronehit mit modernen Lawo Diamond Audiomischpulten ausgestattet. Bei der Umsetzung des Projekts übernimmt SLG Broadcast, langjähriger technischer Partner des Senders, die Konfiguration der Anlage.

Mit einem Handschlag zwischen Marc Straehl, CEO von SLG Broadcast, Lawos CEO Jamie Dunn und Martin Holovlasky, CTO von Kronehit wurde diese Entscheidung auf der NAB öffentlich besiegelt, was den strategischen Stellenwert des Projekts ebenso wie das über lange Jahre gewachsene Vertrauen zwischen allen Beteiligten unterstreicht.

Mehr als ein Jahrzehnt gemeinsame Geschichte

Die Zusammenarbeit zwischen Kronehit und SLG Broadcast reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück. Bereits 2015 realisierte SLG Broadcast die technische Ausstattung des Funkhauses von Kronehit auf Basis von Lawo Sapphire Mischpulten. Das Projekt legte den Grundstein für eine kontinuierliche Modernisierung der Produktionsumgebung und etablierte eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit, die bis heute Bestand hat.

In den Folgejahren blieb SLG Broadcast ein zentraler technischer Ansprechpartner für den Sender. 2017 wurde unter anderem ein Übertragungswagen mit einem Lawo Sapphire Compact ausgestattet, bestehende Studios erhielten zusätzliche I/O‑Kapazitäten, und die Audioplattform wurde schrittweise um Power‑Core‑basierte Strukturen erweitert. Zwischen 2018 und 2024 begleiteten mehrere Migrations- und Ausbauphasen den Übergang zu IP‑basierter Audioproduktion. Dazu zählten die Integration des Lawo A-UHD Core, der Aufbau eines Ravenna‑basierten Audio‑over‑IP‑Netzwerks sowie die Anpassung der Infrastruktur an neue Produktions‑ und Distributionsanforderungen. Ziel war dabei stets ein ganzheitliches, konsistentes System, das Technik, Redaktion und Betrieb optimal miteinander verbindet.

Fünf Diamond-Konsolen, vollständig IP-nativ

Vor diesem Hintergrund ist die nun auf der NAB 2026 vereinbarte Erneuerung der gesamten Studiolandschaft der konsequente nächste Schritt. Künftig kommen bei Kronehit fünf Lawo Diamond-Mischpulte in Kombination mit fünf Power Core Audio Engines zum Einsatz. Das Diamond-System überzeugt durch eine vollständig IP-native Architektur, extrem niedrige Latenzen und hohe Processing-Kapazitäten und schafft damit ideale Voraussetzungen für moderne, parallele Workflows in der Radioproduktion. Der bestehende Lawo A-UHD Core wird zu einem vollständig redundanten Setup ausgebaut und bildet das hochverfügbare Herzstück der gesamten Audioproduktion. Kronehit profitiert dabei von einer Infrastruktur, die über Jahre hinweg gemeinsam mit Lawo und SLG Broadcast gewachsen ist und konsequent auf Zukunftssicherheit ausgelegt wurde. Bereits heute setzt der Sender auf eine umfangreiche Lawo‑Umgebung mit Sapphire Mischpulten, IP‑basiertem Routing, zentralem Systemmanagement über VisTool sowie einer leistungsfähigen AoIP‑Netzwerkarchitektur. Die hohe Skalierbarkeit der Lawo‑Plattform erlaubt es, Studios flexibel zu konfigurieren, Ressourcen dynamisch zuzuweisen und Anpassungen auch im laufenden Betrieb vorzunehmen. Auch periphere Systeme wie die Studiotelefonie wurden vollständig auf IP‑basierte Lösungen umgestellt und eng in die Lawo‑Infrastruktur integriert.

SLG Broadcast als Systempartner

SLG Broadcast versteht sich dabei nicht nur als Lieferant von Technik, sondern als Systempartner mit ganzheitlichem Ansatz. Neben Planung und Implementierung spielen Workflow‑Design, Prozessoptimierung und langfristige Betriebssicherheit eine zentrale Rolle. Eigene Software‑Werkzeuge wie die SLG Broadcast Suite zur Überwachung und Analyse komplexer Broadcast‑Systeme ergänzen das Lawo‑Ökosystem und tragen zu Transparenz, Effizienz und Zuverlässigkeit im täglichen Sendebetrieb bei.

Für Kronehit bedeutet die Entscheidung eine gezielte Investition in Flexibilität, Automatisierung und Zukunftssicherheit. Die neue Diamond‑basierte Infrastruktur ermöglicht klar strukturierte, hochgradig automatisierte Produktionsabläufe, lässt sich schnell an neue Formate anpassen und bietet gleichzeitig die Stabilität und Redundanz, die ein führender Privatsender im 24/7‑Betrieb benötigt. Die Beauftragung auf der NAB 2026 ist damit ein klares Bekenntnis zu nachhaltiger Innovation und Ausdruck einer über viele Jahre gewachsenen, vertrauensvollen Partnerschaft zwischen Kronehit, Lawo und SLG Broadcast.