Anzeige

Business

Arri erweitert Management Board und strafft Organisationsstruktur

Arri verstärkt seine Führungsebene mit zwei Neuzugängen und bündelt gleichzeitig Verantwortlichkeiten für schnellere Entscheidungswege.

Arri baut sein Management Board aus: Frank Eischet und Marcel Koutstaal stoßen neu zur Führungsriege, die damit neben den bestehenden Mitgliedern David Bermbach und Chris Richter auf vier Personen anwächst.

©Arri

Frank Eischet.

Frank Eischet übernimmt interimistisch die Position des Chief Financial Officer. Er kommt von Riedel Communications und wird beide Rollen parallel ausüben, um die strategische und finanzielle Verzahnung innerhalb der Gruppe zu stärken. Eine dauerhafte Besetzung der CFO-Position soll in den kommenden Wochen erfolgen.

©Arri

Marcel Koutstaal.

Marcel Koutstaal tritt als Chief Operating Officer ein und verantwortet künftig die globalen Betriebsabläufe sowie die unternehmensweite Produktentwicklung. Er bringt internationale Führungserfahrung in den Bereichen Betriebsoptimierung sowie Kameratechnologie mit und kennt Studio-, Outside-Broadcast-, Remote- und Cloud-basierte Produktionsumgebungen aus eigener Praxis.

Parallel zur Erweiterung des Boards vereinfacht Arri seine Organisationsstruktur: Die bislang getrennten Geschäftsbereiche Camera Systems und Lighting werden zusammengeführt. Statt nach Produktkategorien organisiert sich das Unternehmen künftig stärker entlang seiner Zielmärkte – Motion Picture, Live Entertainment und Content Creation.

©Arri

David Bermbach.

David Bermbach übernimmt als Chief Product Officer die übergreifende Produktstrategie für Kamera und Licht, Chris Richter verantwortet als Chief Commercial Officer weiterhin Vertrieb, Rental und Unternehmenskommunikation weltweit.

©Arri

Chris Richter.

»Wir bringen Produkt, Betrieb und Commercial Leadership enger zusammen, um schneller auf die sich verändernden Anforderungen unserer Kunden reagieren zu können«, erklären Bermbach und Richter. Arri-Eigentümer Thomas Riedel ergänzt: »Frank Eischet vertieft die Zusammenarbeit innerhalb der Riedel Group, Marcel Koutstaal bringt wertvolle internationale Expertise, um Innovation und operative Leistungsfähigkeit zu beschleunigen.«

Mit dem neuen Board und der gestrafften Organisationsstruktur treibt Arri seine Positionierung als »Trusted Technology Leader for the Next Generation of Media & Entertainment« voran.

ArriPersonalieRiedel
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©ArriArri erweitert Management Team ©NEP EuropeNEP Europe kündigt neue Organisationsstruktur an Url und Eveleens im Management Board der Riedel Product Division Neuer Head of Quality Management bei Arri

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Blackmagic Pyxis 12K Hands-on

Pyxis-Workshop bei Xinegear in Berlin.
Berlin
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved