Arri erweitert Management Board und strafft Organisationsstruktur

Arri baut sein Management Board aus: Frank Eischet und Marcel Koutstaal stoßen neu zur Führungsriege, die damit neben den bestehenden Mitgliedern David Bermbach und Chris Richter auf vier Personen anwächst.

Frank Eischet übernimmt interimistisch die Position des Chief Financial Officer. Er kommt von Riedel Communications und wird beide Rollen parallel ausüben, um die strategische und finanzielle Verzahnung innerhalb der Gruppe zu stärken. Eine dauerhafte Besetzung der CFO-Position soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Marcel Koutstaal tritt als Chief Operating Officer ein und verantwortet künftig die globalen Betriebsabläufe sowie die unternehmensweite Produktentwicklung. Er bringt internationale Führungserfahrung in den Bereichen Betriebsoptimierung sowie Kameratechnologie mit und kennt Studio-, Outside-Broadcast-, Remote- und Cloud-basierte Produktionsumgebungen aus eigener Praxis.

Parallel zur Erweiterung des Boards vereinfacht Arri seine Organisationsstruktur: Die bislang getrennten Geschäftsbereiche Camera Systems und Lighting werden zusammengeführt. Statt nach Produktkategorien organisiert sich das Unternehmen künftig stärker entlang seiner Zielmärkte – Motion Picture, Live Entertainment und Content Creation.

David Bermbach übernimmt als Chief Product Officer die übergreifende Produktstrategie für Kamera und Licht, Chris Richter verantwortet als Chief Commercial Officer weiterhin Vertrieb, Rental und Unternehmenskommunikation weltweit.

»Wir bringen Produkt, Betrieb und Commercial Leadership enger zusammen, um schneller auf die sich verändernden Anforderungen unserer Kunden reagieren zu können«, erklären Bermbach und Richter. Arri-Eigentümer Thomas Riedel ergänzt: »Frank Eischet vertieft die Zusammenarbeit innerhalb der Riedel Group, Marcel Koutstaal bringt wertvolle internationale Expertise, um Innovation und operative Leistungsfähigkeit zu beschleunigen.«

Mit dem neuen Board und der gestrafften Organisationsstruktur treibt Arri seine Positionierung als »Trusted Technology Leader for the Next Generation of Media & Entertainment« voran.