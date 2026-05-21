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Deutsche Telekom vereinbart umfangreiche Lizenz-Pakete mit Medienpartnern zur WM 2026

Bild, Welt, RTL, DAZN, Sky Deutschland, der Kicker, Sport1 sowie T-online können Vor- und Nachberichterstattung zu den Spielen der WM in USA, Mexiko und Kanada insbesondere auf ihren digitalen Plattformen mit lizensierten Bildern von MagentaTV umsetzen.
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MagentaTV zeigt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers.

Die Deutsche Telekom hat rund um die Fifa WM 2026 Nutzungsrechte an führende Medienhäuser sowie Sendern vergeben und somit ein Netzwerk mit starken Medienpartnerschaften für eine breite WM-Abbildung aufgestellt. Die Gesamt-Pakete umfassen redaktionell gestaltete Highlights der 104 WM-Spiele, über 300 inhaltlich gewichtete Top-Szenen mit »near live«-Charakter sowie originäre MagentaTV-Inhalte aus dem Studio-Betrieb, Interviews und Expertisen. Bild, Welt, RTL, DAZN, Sky Deutschland, der Kicker, Sport1 sowie T-online können auf diese Weise ab dem 11. Juni eine umfassende Vor- und Nachberichterstattung zu den Spielen der WM in USA, Mexiko und Kanada insbesondere auf ihren digitalen Plattformen mit lizensierten Bildern von MagentaTV umsetzen.

Zuvor hatte die Telekom bereits eine weitreichende Sublizenz-Vereinbarung mit der ARD und dem ZDF über ausgewählte Livespiele im FreeTV geschlossen. Zudem wurde mit Sky eine umfangreiche Distributionspartnerschaft vereinbart, die das WM-Erlebnis über MagentaTV auch in die Gastronomie und auf öffentliche Public-Viewing-Veranstaltungen in ganz Deutschland bringt. MagentaTV ist der einzige Anbieter, der alle 104 Spiele der WM zeigt, 44 davon exklusiv.

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MagentaTV setzt auf ein außergewöhnliches Experten-Team.

Telekom gewährleistet Zugang zur WM

Mit den getroffenen Vereinbarungen ist gewährleistet, dass die Reichweite des Turniers auf linearen, digitalen und plattformübergreifenden Angeboten in Deutschland alle denkbaren Kontaktpunkte abdeckt. Die Highlight-Vereinbarungen unterstreichen zugleich die zentrale Rolle von MagentaTV als Hauptrechteinhaber mit dem umfassendsten Live-Erlebnis und der stärksten programmlichen Klammer rund um das Turnier.

Vielfältige Content-Distribution an Medienpartner

Bei der zeitnahen Distribution einzelner Clips an die vielfältigen Medienpartner setzt die Telekom erneut unter anderem auf WSC-Sports als Clipping Tool. So sind die Top-Szenen einzelner WM-Partien für die Medien-Partner schon kurz nach Abpfiff zugänglich und auf den jeweiligen Plattformen abrufbar. Auch Interviews, Studio-Sequenzen mit den Top-Experten und bunte Themen können so schnell übermittelt werden Die Highlights der jeweiligen Spiele werden in der »WM Content Factory« vom verantwortlichen Sender-Betreiber Thinxpool von erfahrenen Fußball-Kommentatoren redaktionell aufbereitet und veredelt.
Dieses bereits zur EM 2024 sowie weiteren Sport-Großevents erprobte Produktions- und Distributionsverfahren stellt sicher, dass alle Medienpartner die Inhalte zeitnah und in optimaler Qualität erhalten.

Breites Mediennetzwerk

MagentaTV bietet den Medienpartnern das größte und beste TV-Angebot zur WM. Mit insgesamt rund 1.000 Programmstunden, einem hochkarätigen Expertenteam, innovativen Formaten und gezielten Angeboten für internationale Communities – darunter ein eigenes türkischsprachiges Programm mit Kommentar und Spezialgasten – schafft MagentaTV ein einzigartiges WM-Erlebnis.

©Deutsche Telekom AGMagentaTV zeigt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, davon 44 exklusiv. Das exklusive Rechtepaket umfasst nicht nur Gruppenspiele mit Topnationen wie Frankreich, den Niederlanden, Spanien und den USA, sondern auch entscheidende K.o.-Partien: sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auf drei dedizierten WM-Kanälen läuft die Berichterstattung rund um die Uhr und in UHD-Qualität.

Mit Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels bietet MagentaTV ein außergewöhnliches Experten-Team. Laura Wontorra, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss führen als herausragende TV-Persönlichkeiten eine Top-Reihe von Moderatorinnen und Kommentatoren an. Mit Tom Kaulitz und Jonas Hofmann sind in den letzten Tagen noch neue, starke Protagonisten dazugekommen.

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