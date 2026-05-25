Anzeige

©Nonkonform
Business

Bavaria Film spaltet sich auf

Das Münchner Traditionsstudio teilt sich in einen Produktions- und einen Immobilienbereich auf, berichtet die Süddeutsche Zeitung.
©Nonkonform

Blick auf eines Studios auf dem Bavaria-Gelände.

Die Bavaria Film steht vor dem tiefgreifendsten Umbau ihrer Geschichte. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wird das 1919 gegründete Studio in zwei eigenständige Unternehmen aufgeteilt: einen Produktionsbereich und eine Immobilien- und Studiobetriebsgesellschaft. »Das ist eine historische Zäsur. Die Bavaria Film in ihrer bisherigen Aufstellung ist dann Geschichte«, zitiert die Süddeutsche Zeitung Geschäftsführer Christian Franckenstein.

Der Umbau soll im Sommer beginnen. Franckenstein wird dann den Immobilienbereich verantworten, Mitgeschäftsführerin Julia Reuter übernimmt die Produktion. Die bisherigen Gesellschafter – WDR, SWR, MDR, BR sowie der Freistaat Bayern – werden künftig an zwei separaten Unternehmen beteiligt sein.

©Nonkonform

Christian Franckenstein.

Hintergrund ist demnach die anhaltende Erlöskrise in der Branche, 2024 schrieb das Unternehmen Verluste.

Nach einem Stellenabbau zählt das Unternehmen noch rund 550 Festangestellte. Für den Immobilienbereich sucht die Bavaria Film nun aktiv externe Investoren. Das Gelände in Geiselgasteig umfasst 28 Hektar und soll laut SZ-Bericht größtenteils als Medienstandort erhalten bleiben. Ein Makler sei bereits beauftragt, die Vermarktung startet im Sommer. Als Interessenten kommen Medien- und Tech-Unternehmen ebenso in Frage wie Immobilieninvestoren.

Mitgeschäftsführerin Julia Reuter sieht im Umbau vor allem eine Chance für mehr Agilität. Sie rechnet laut SZ ab 2027 mit einer Belebung des Studiogeschäfts, auch dank der neuen Filmförderungsregelungen.

Bavaria FilmFilmUnternehmen
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©BFFSBFFS und Netflix einigen sich auf Regeln für den Einsatz von KI Zero One Film lebt weiter BR sieht sich auf Zukunftskurs Animationsinstitut: Hykade konzentriert sich auf Lehre

Anzeige

Most Popular

©Nonkonform

ESC2026: Live-TV mit Kinolook

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Tailgating – der Angriff beginnt an der Tür

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved