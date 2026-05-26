MCI stattet EOS Holding mit virtuellem Corporate-TV-Studio aus

Mit dem neuen Studio sollen sowohl Townhall-Events als auch Interviews und Gesprächsrunden professionell aufgezeichnet oder gestreamt werden.

Corporate TV Studio & Eventfläche

Das kleine Corporate TV Studio im Erdgeschoss eignet sich ideal für Interviews und Gesprächsrunden.

Dazu ist es mit raumfüllenden Truss-Bögen ausgestattet, um sowohl einen Greenscreen oder andere Vorhänge aufzuhängen als auch um genügend weiches Licht zu positionieren.

Zur Bilderfassung dienen drei Studiokameras von Blackmagic Design, ausgestattet mit Sigma Art Objektiven mit anpassbaren Brennweiten. Zur einfachen Signalübertragung an die Regie werden die Bildsignale der Kameras in einfach zu verteilende NDI-Signale gewandelt.

Die Sprecher im Studio werden mit professionellen Headset- und Ansteckmikrofonen der SLX-D+ Reihe von Shure aufgenommen, was gute Sprachverständlichkeit und einfache Handhabung garantiert.

Lampen, Kameras und Mikrofone können für Townhall-Events ebenfalls auf der Eventfläche aufgestellt werden, um von dort aus Botschaften der Geschäftsleitung an die gesamte EOS-Belegschaft zu verteilen.

Auf der Eventfläche sind zusätzlich PA-Lautsprecher aufgestellt, um auch bei Live-Publikum für optimale Sprechverständlichkeit zu sorgen und online zugeschaltete Sprecher für alle hörbar zu machen.

Mobile Regie

Alle Signale aus dem Studio oder von der Eventfläche laufen in der mobilen Regie zusammen. Als Grundlage der mobilen Regie dient ein Thon Workstation Case, welches dank professioneller Umbauten durch die Studio Hamburg Designworks Platz für 14 Standard Rack Höheneinheiten sowie zwei fest eingebaute Referenzbildschirme bietet.

Für die zentrale Bildverarbeitung ist ein TriCaster Mini 4K eingebaut. Dieser ermöglicht nicht nur das Umschalten zwischen den Kameras und etwaigen Medien und Präsentationsfolien, sondern auch die Produktion in einem virtuellen Studio. Bedient wird der TriCaster mit einer intuitiven Steuerung über ein StreamDeck, was die Bedienung für das Personal signifikant vereinfacht.

Die zentrale Tonverarbeitung für Mikrofone, Stream- und Aufzeichnungslautstärke sowie Publikumsbeschallung findet über ein Yamaha TF Rack Mischer statt. Dieser ist dank für EOS angepassten Fader-Bänken ebenfalls leicht zu bedienen und sorgt für eine hohe Tonqualität. Verbunden ist alles durch ein Netzwerk aus Ubiquiti Switches und einem Gateway. Diese Geräte sorgen für nahtlose Datenübertragung von Bilddaten via NDI Protokoll und Tonsignalen via Dante Protokoll.

Virtuelles Studio

Der Green Screen im Corporate TV Studio dient nicht einfach nur dazu, die Sprecher im Studio vor einen beliebigen Hintergrund zu projizieren, sondern kann auch für Produktionen in einem virtuellen Studio genutzt werden. Im TriCaster wird dabei jeder echten Kamera ein eigener Greenscreen Hintergrund passend zur Kameraposition zugewiesen. Zwischen den Kameras kann wie üblich hin und her geschaltet werden, mit dem Unterschied, dass die Kameras nun die Sprecher in einem virtuellen dreidimensional wirkenden Raum aufnehmen.

Das genutzte virtuelle Studio von Majworks GmbH nimmt die Sprecher aus einem kleinen Greenscreen Studio heraus und setzt sie in ein geräumiges Corporate TV Studio mit wandfüllendem Bildschirm und modernen Elementen aus Holz und Beton sowie dezenten Farben.

Mit der Implementierung eines flexibel nutzbaren Corporate TV Studios hat MCI die Eventräume der EOS Holding GmbH in Hamburg zukunftssicher ausgestattet. So können Interviews und Gesprächsrunden in realer und virtueller Umgebung sowie Townhall-Events effizient aufgezeichnet und an alle Mitarbeiter ausgestrahlt werden.